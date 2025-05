"No te vayas a la mierda": los personajes de El Negro Fontanarrosa se suman a una campaña para limpiar Rosario

La Municipalidad de Rosario lanzó una campaña publicitaria original y cargada de identidad local: apeló al talento y la lengua filosa de Roberto Fontanarrosa para concientizar a los vecinos sobre la importancia de mantener limpia la ciudad. "No te vayas a la mierda", dicen los afiches que ya se pueden verse en distintos puntos de la ciudad. "No levantar la caca de tu perro es no respetar a los demás", agregan.