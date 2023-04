Llovió y se vino el frío: ¿alcanza para que desaparezca el mosquito transmisor del dengue?

Sin embargo, aclaró: "E l mosquito transmisor del dengue no va a desaparecer como por arte de magia. Para eso tienen que mantenerse estas condiciones climáticas y así se irá regulando la población de mosquitos".

En el caso de los mosquitos, la temperatura y humedad van de la mano. "En pleno invierno hay humedad, pero también persisten las bajas temperaturas y por eso no será suficiente para su reproducción, puesto que las temperaturas más óptimas para que eso ocurra oscilan entre los 20 y 25 grados. Durante estas semanas tuvimos una prolongación de lo que fue el verano, con máximas que alcanzaron los 29ºC, muy altas para la época", consignó en alusión al ambiente que favoreció a la proliferación de todo tipo de mosquitos, incluido el Aedes aegypti.

>>Leer más: Dengue: qué es, cómo se transmite, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo

Es por eso que aclaró que la premisa fundamental sigue siendo la eliminación del foco por medio de la higiene domiciliaria, puesto que el período larvario con bajas temperaturas se prolongará. Si en primavera o verano ese lapso es de entre 5 y 7 días, durante el invierno se prolonga entre los 10 y 14 días, de modo que tardará más en crecer y, por lo tanto, en picar.

"A diferencia del mosquito que se encuentra en el exterior como patios, parques y plazas, lo que ocurre con el Aedes aegypti es que está más independizado del exterior por encontrar comodidad dentro del domicilio", explicó el especialista en plagas urbanas, de modo que insistió en seguir con las medidas de higiene hogareñas para eliminar todo tipo de posibilidad de que el mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya siga proliferando.

prevencion dengue.jpg

"Hay poblaciones de mosquitos que suelen permanecer en invierno de forma refugiada en su adultez o como una prolongación de su cualidad larval. Pero este no sería el caso del Aedes aegypti, que es más sensible a las bajas temperaturas", apuntó el experto a la hora de evaluar que si estas condiciones climáticas se mantienen por varios días y no se descuidan las tareas domésticas para erradicar su crecimiento, la vida del mosquito transmisor del dengue podría apagarse paulatinamente.