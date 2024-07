Juegos Olímpicos, día 2: el dolor del rugby y Jajarabilla tuvo su debut en tiro con arco

Ya el arranque del segundo día de competencia no había sido el mejor. Cayó ante Australia 22-14 y con ese resultado terminó segundo en su zona. Si bien se había puesto en ventaja con un try de Schulz, tuvo un minuto fatal y lo terminó pagando. Amarilla a Lucho González y try de Australia que volvió a golpear en el inicio del complemento. A partir de ahí todo se le hizo cuesta arriba. Un luz de esperanza se prendió con el try de Osadczuk, que achicó la diferencia a 15-14, pero los aussies tuvieron la última palabra, dieron el golpe y además de llevarse el partido, se adueñaron del primer lugar del grupo.