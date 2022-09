Polémica por la construcción de un McDonald's en el parque independencia

En la rede sociales los comentarios no fueron para nada condescendiente con este proyecto:

El perfil M.andrebarbieri señaló: “No estoy de acuerdo. ¿El municipio reclama una ley de humedales, que es necesaria, y después no cuida un pulmón verde de la ciudad, como es el parque Independencia?”.

Camiperret subrayó: “Noooooo necesitamos Mc Donalds, necesitamos árboles”.

>> Leer más: McDonalds abrirá un nuevo local en pleno parque Independencia

Cecigastaldi: “Hubiera estado bueno poner food trucks y dejar el verde del parque. Y después dicen que los socialistas son ecológicos. ¿Cuántos parques llenos de cemento”.

Juancarloslopresti: “Noooo, el parque Independencia es el pulmón de Rosario y No se toca, menos para un emprendimiento extranjero…”.

https://twitter.com/mabelclide/status/1571169921689583623 Arruinarán el mejor espacio público de la ciudad. Es de no creer. — mabela (@mabelclide) September 17, 2022

Lassalitasderanata: “Sigan desmantelando parques, que por culpa de gente como ustedes vamos a terminal mal. Solo les importa sus bolsillos y al carajo con el planeta”.

M.amillo: “Si es un espacio público y nos pertenece a todos, por qué no preguntan a los ciudadanos si estamos de acuerdo en que se ocupen los espacios verdes?”.

Noelia-martinez: “Quéeeee??? Van a arruinar el parque con eso? Es joda?”.

Franconob07: “Ya que van a poner un negocio ahí en el medio del corazón y pulmón de la ciudad. No era mejor cerrar trato con Mostaza que es una empresa argentina?”.

Dnxfotografía: “Cuando lo prendan fuego para cobrar el seguro y se incendie el parque alto lío se va a armar”.

https://twitter.com/tlbqq/status/1569705267297673218 Para esto son rapidísimos no @pablojavkin — (@tlbqq) September 13, 2022

Andres.sebastiani.96: “Qué socialismo raro”.

Dai-laroca: “Es para joder a los carritos del parque y tapar una hermosa visual”.

Raimondiclaudiacarmen: “Desastre… aparte de la basura que venden… Va a ser la misma mugre que es en Corrientes y Pellegrini”.

Yecitta: “Más basura en los espacios verdes… Creo que voy entendiendo cuál es el plan de la gestión actual”.

Julieta.roblesp: “Cualquiera. Permitir que un pulmón de la ciudad sea utilizado con fines económicos y encima para que vendan esa comida inmunda. Ya me imagino la ciudad más sucia de lo que está. Todo van a arruinar? Inhabitable Rosario”.

La-negra-moy: “Nooooo. Amo Mc Donalds, pero la tradición del parque son los carritos. Dejen de romper… Están arruinando la ciudad”.

https://twitter.com/Warren_Sanches/status/1569714132722540544 menos parque para los ciudadanos. No hay otro lugar? — Warren (@Warren_Sanches) September 13, 2022

Marcee-loangel: “Después Mc Donalds se va como ocurrió en Oroño y Cura dejando un monumento a la chatarra”.

Quintelagriselda: “Por qué el intendente no pone un Mc Donalds en el comedor de su casa y deja de joder con arruinar el parque, que es uno de los pulmones de nuestra ciudad?”.

Las críticas de las ONG y legisladores

Desde que comenzó el rumor de que el municipio podría ceder terrenos del parque Independencia (más precisamente los linderos al Hipódromo) para instalar un fast food (negocio de comidas rápidas) algunas voces salieron al cruce. Entre ellos los Amigos del Parque Independencia. ambientalistas y dos legisladores: uno de la Cámara de Diputados provincial por el Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, y otra del concejo local, la justicialista Julia Irigoitía.

"Estamos impulsando una ordenanza que prohíba edificaciones que resten verde e impulsen tirar árboles abajo", sostuvo el presidente de la agrupación de Amigos, Adrián D' Alessandro, quien aclaró que la normativa se comenzó a trabajar cuando se intentó edificar en el parque la pileta olímpica para los pasados juegos Suramericanos de la Juventud, obra que fue licitada, pero que hasta ahora no arrancó.

D'Alessandro subrayó que el eje de la crítica no pasa porque se instale un negocio de comidas rápidas en la ciudad, que genere una actividad económica y fuentes de trabajo, sino que se busca evitar que "emprendimientos de esta naturaleza perjudiquen en patrimonio del parque de uso público".

imagemc.jpg

Los vecinos autoconvocados y nucleados en Protegiendo Nuestros Arboles y Amigos del Arbol también elevaron su voz de protesta ante este avance de espacios de consumo-comercial sobre los espacios públicos-verdes: "Lo que nos está quedando del parque es cada vez menos debido a los emprendimientos particulares y en acuerdo con los distintos gobiernos. Este McDonalds no solo será una embestida comercial a los carritos que siempre existieron en el parque sin restar espacios verdes ni tocar un árbol, sino que será antiecológico. Hay tantos lugares donde instalar un McDonald´s. El parque Independencia es el patio de zona sur, no pertenece a ningún gobierno sino a los vecinos: si tenemos cada vez más negocios y menos espacios verdes esto es un atropello", sostiene Silvia Molina, de Protegiendo Nuestros Arboles quien además criticó que no haya consulta popular ante estos emprendimientos "tan grandes".

"Hacen los proyectos de la pileta olímpica o de este comercio de comidas rápidas bajo cuerda", señaló.

"La ocupación de lo público por negocios privados termina siendo la síntesis de una colonización del Estado trabajando a favor de intereses privados, esto es grave porque marca el retiro de lo público al servicio de muy pocos", dijo Carlos Del Frade.

Para el legislador, esto es un ejemplo de cómo "con determinadas políticas públicas se intenta tapar o desviar la discusión de cómo lo privado gana territorio a través de la privatización de la política: negocios privados sobre lo público".

Para la concejala Irigoitía, la preocupación pasa por "la instalación de un comercio de estas características que rompe con la fisonomía del parque".