El testimonio de un rosarino en Israel: "Estamos en shock, no se pueden contabilizar los muertos"

“ Los misiles van a caer en cualquier lado. No tienen definiciones de ciudades judías, cristianas o musulmanas. Es una barbarie en la que no les interesa la vida de sus propios ciudadanos. Este es un evento sin parangón en Israel. Ni siquiera en la guerra de 1973 (Yom Kipur) y ni siquiera la guerra por la independencia fue tan traumática desde el punto de vista del shock que generó por la magnitud en el arranque”, agregó Stein.

El rosarino radicado en Israel desde 1996 sostuvo que “ya se venía manejando la posibilidad de que ocurriera algo así, pero optaron por hacer tratativas de paz en las últimas semanas, dandole beneficios a la gente". Recordó: "Antes, cualquier persona podía pasar de un lugar a otro, no había problemas. Una vez que entró a gobernar Hamas en la Franja de Gaza todo se complicó. Hubo que poner cercos y hubo restricción de pasos”.

el dia11.jpeg Soldados israelíes llevan el ataúd cubierto con la bandera del Sargento. Shilo Yosef Amir durante su funeral en el cementerio del Monte Herzl en Jerusalén, el viernes 7 de julio de 2023. Un militante de Hamás abrió fuego el jueves cerca de un asentamiento israelí en la Cisjordania ocupada, matando a Yosef Amir. El atacante palestino fue asesinado a tiros por las fuerzas israelíes, dijo el ejército. (Foto AP/Ohad Zwigenberg)

“Esto generó más pobreza. Esta fue una masacre impulsada por Hamas también en contra de su propia población, porque los usan como escudos humanos. Estados Unidos ya envió uno de sus portaviones al Mediterráneo. Es evidente que van a aprovechar la sensación de debilidad de Israel. No es que el ataque tomara por sorpresa a los servicios de inteligencia. Se sabía que algo podía ocurrir y por eso cercaron con alambrados toda la frontera por abajo y por abajo, pero los terroristas empezaron a hacer túneles con profundidad de 20 o 30 metros que salían a los kibuts. Invirtieron más dinero en construir túneles que en comprar medicamentos y comida”.

“No sabemos cuántas víctimas hay porque hay muchos lugares donde no se puede llegar. Debe haber más de 700 muertos porque hay zonas a las que no se puede llegar y gente que escapó hacia cualquier lado. No se puede ir porque hay combates. Estimo que habrá muchos muertos más”, subrayó.