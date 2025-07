Florencia Peña se sumó a las quejas por las deudas que dejó Marcelo Tinelli

“Hablé en el verano con Marcelo y me prometió que se iba a poner al día. Ya estamos en julio...", deslizó Peña, y también se refirió a las imágenes que Tinelli y su pareja, Milett Figueroa, publicaron durante su viaje a la Costa Amalfitana, en Italia: "Con tanta gente esperando cobrar, yo no me sacaría la foto"

Luego de la confirmación oficial del cierre definitivo de LaFlia Contenidos, la productora que Tinelli fundó en 2018, Florencia Peña remarcó: “Lo que no está bueno es que todos somos laburantes y vivimos de lo que hacemos. Costó hacerlo, fueron muchas horas de grabación. Yo fui muy feliz y mi hijo Juan también, yo me lo llevo en el corazón, ahora si me pagan estaría buenísimo”.

Otra actriz que reclama una deuda de la productora es Luisa Albinoni. "Estuve haciendo el 'Cantando' en 2024 y tardaron en pagar. Mi experiencia fue excelente en el 'Cantando' de la pandemia y por eso acepté. Hace 15 días reclamé para que me paguen diciembre y ya nadie sabía qué decirme, y cae ese tuit de que cierran La Flia. Me cayó mal, me sentí estafada, ninguneada”, sostuvo.

Y añadió: “Es un reclamo porque tiene que haber un respeto. Hay muchos compañeros que no se animan a hablar. Reclamar no tiene nada de malo, espero que lo reparen. Me cae muy mal. Yo quiero que me hable él", dijo al referirse a Tinelli, y destacó que recién en abril pasado cobró su sueldo de noviembre.