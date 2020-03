Este domingo arribaban a Rosario los alumnos de quinto año del Colegio Parque de España, quienes regresan de un viaje por la Península Ibérica, una de las regiones afectadas por el coronavirus. Atentos a lo que indica el protocolo de prevención, las autoridades de la institución educativa resolvieron que los estudiantes no concurrirán a clases durante 14 días. Las autoridades sanitarias aclararon que la intención es evitar la concurrencia a lugares de asistencia masiva.

Tras arribar cerca de las 8.40 a Ezeiza, tomaron un vuelo chárter hasta Rosario, a fin de descender en un espacio abierto y solo tener contacto con los choferes del micro que luego los traslada a sus hogares.

Miguel Rabbia, secretario de coordinación territorial del Ministerio de Salud provincial en Rosario confirmó a La Capital que el viernes al mediodía estuvo reunido con los padres y madres del colegio, para evacuar dudas y brindar información acerca del protocolo vigente de actuación.

"El coronavirus no se contagia si no hay síntomas"

"El coronavirus no se transmite de persona a persona si no hay síntomas. Hacemos un seguimiento sostenido, los vigilamos y si alguno presenta fiebre, dolor de garganta, tos, agitación, pasa a ser sospechoso y se aplica entonces una batería de prevención", explicó el funcionario. Aclaró además que, además de la medida de que los chicos no vayan a la escuela por 14 días, se les indicó que durante ese lapso -que es período de posible incubación- no asistan a actividades sociales, que no compartan utensillos, toallas y que no hagan fiestas de recepción. La intención es evitar espacios de alta concurrencia.

>> Leer más: Salud adelantó la reunión con los directivos de la Dante

El viernes, por pedido de del Ministerio de Educación provincial, funcionarios de la cartera de Salud se reunieron también con directivos y padres de la Dante Alighieri, el colegio rosarino que tiene un contingente de alumno de quinto año realizando su viaje de estudios por Italia, también afectado por el coronavirus.

Al igual que lo sucedido en el Colegio Parque de España, los directivos de la Dante Alighieri decidieron que los chicos no vayan a clases por 14 días, sin cómputo de inasistencia. A través de un comunicado, explicaron la decisión de tomar precauciones con los integrantes de la delegación que aún se encuentran de viaje "para minimizar los riesgos a la comunidad".

Asimismo, para los jóvenes que no asistan a clases durante ese lapso de tiempo, el colegio pondrá en marcha una plataforma tecnológica para trabajar desde sus hogares.