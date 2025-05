Blanqueo: corredores inmobiliarios confían que los trámites flexibles atraerán capitales

El gobierno nacional lanzó medidas para permitir el blanqueo de recursos en dólares y pesos que no hayan sido declarados con la intención de remonetizar la economía. Ese mecanismo, de acuerdo con lo publicado en el Boletín Oficial la semana pasada, se hará sin la intervención de la Agencia de Recaudación y Control de Aduanero (Arca) hasta un techo de 50 millones de pesos por contribuyente. Una pregunta que se impone es si ese tipo de medias pueden reactivar el mercado inmobiliario .

Por otro lado, Ortiz de Urbina quiso transmitir cautela con respecto a las flexibilidades que otorgará el gobierno para permitir el ingreso de capitales no declarados. “Hay que estudiar bien cómo será la implementación de estas medidas. No sabemos de dónde provendrá ese dinero. Conocemos los problemas que hemos tenido en Rosario y la provincia, y los riegos que se pueden correr porque podrían provenir del narcotráfico, del lavado de activo u otras actividades ilícitas”.

El Cocir y el blanqueo: "No hay que relajarse"

“No es conveniente relajarse en la implementación. Los corredores inmobiliarios somos agentes de notificación de la Unidad de Información Financiera (UIF). Contratar a un corredor inmobiliario matriculado es avisar a la UIF. Sí o sí tenemos que informar. En cuanto a cómo se implementará, es el gobierno el que nos tiene que informar. Hoy por hoy, no tenemos las normativas. Nosotros vamos a seguir actuando como lo hicimos hasta ahora”, subrayó Ortiz de Urbina.

Y finalmente destacó:"Los corredores inmobiliarios no dejamos de ser personas que ejercen una profesión. Uno se pude dar cuenta cuando hay una familia que viene con todos sus ahorros que puede contar una historia. No somos solo vendedores. Aconsejamos y ayudamos a las familias a obtener esos inmuebles que tanto están buscando. Y si llega a haber alguna situación sospechosa, somos agentes que podemos informar a la UIF. No sé si la flexibilidad puede ayudar tanto con los problemas que hemos tenido en la ciudad, pero el blanqueo ayudará a invertir en propiedades”.