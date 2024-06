Archivaron la causa contra el dueño de una conocida rotisería por el accidente mortal de un cadete

Según la resolución "quedó plasmado en la evidencia que fue Fredes, en la conducción de su motocicleta quien, perdiendo el control del rodado, invadió el carril contrario, por cuanto podemos afirmar que fue esta la conducta determinante del siniestro y por tanto del resultado típico (fallecimiento de su conductor)" , se explicó. "La conducción bajo los efectos del alcohol del señor Albertelli se vislumbra en el caso como un peligro no concretado. Si bien es una conducta desaprobada, no es la acción determinante en la producción del resultado dañoso” , señaló la decisión judicial.

Fredes fue trasladado en grave estado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde permaneció internado en la terapia intensiva hasta su fallecimiento. En el preinforme de autopsia 850/23 surge como causa de muerte "complicaciones multiorgánicas por traumatismo de tórax por accidente en la vía pública".

>>Leer más: Falleció el cadete que había sido atropellado en el túnel Celedonio Escalada

Una semana después de la muerte de Fredes el empresario Albertilli fue imputado por el fiscal Walter Jurado, de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos, por el delito "lesiones culposas graves, agravadas por darse a la fuga y por no socorrer a la víctima".

Tras pagar una fianza de 30 mil dólares, Albertelli quedó en libertad sometido a normas de conducta impuestas por el juez Carlos Leiva, entre ellas la de inhabilitación para conducir por 90 días, con retención del carné, y la prohibición de salir del país. Tras el fallecimiento de Fredes fue reimputado por el homicidio culposo.

Fredes era una persona reconocida en la ciudad porque durante 25 años fue propietario de un carrito de comidas frente al club Gimnasia y Esgrima, en el Parque Independencia, aunque en la pandemia de Covid se dedicó a realizar tareas de cadetería. Tenía tres hijos.

Pero por fuera de las actuaciones judiciales la muerte de Fredes motivó encendidos pedidos de justicia y violentos escraches al local de comidas Sagitario, propiedad del imputado, en los que además de pedir Justicia por el fallecimiento del repartidor sus compañeros reclamaron por mejores condiciones laborales para un rubro castigado por la informalidad.

En las 11 páginas de la resolución 221/24 se realizó una síntesis de las actuaciones a partir del accidente. Entre los relatos seleccionados del expediente se expusieron los testimonios de personal policial de Motorizada, que fueron los primeros en llegar a la escena y de testigos directos del accidente. Además quedó plasmada una "pericia accidentológica sobre la evidencia objetiva del legajo" que fiscalía le pidió a la Agencia de Investigación Criminal (hoy PDI).

La pericia

En esta pericia, firmada por un perito del Gabinete, el especialista indicó que, presumiendo la mecánica del siniestro, "la motocicleta venia transitando en sentido cardinal de este-oeste por pasaje Celedonio Escalada. Al llegar a la altura aproximada del radio de la curva del pasaje, por razones que no pueden establecerse, la moto comenzó a deslizarse de costado sobre su lateral derecho originando marcas de arrastre por 9.86 metros de largo aproximadamente", según el informe.

"En este proceso de arrastre continúa su trayectoria ingresando hacia el carril contrario, colisionando con su ángulo frontal izquierdo inferior del SUV, el cual venia circulando en sentido cardinal norte-sur por el pasaje, más precisamente sobre el tramo de la curva. A raíz del impacto la SUV continua su trayectoria, dejando marcas de fluidos sobre la calzada y finalizando sobre la intersección del pasaje Celedonio Escalada con calle Pichincha (Riccheri), donde es fijado con su frente orientado hacía el cardinal sureste", explicó el informe del perito accidentológico. En el informe el perito indicó que no pudo determinarse la velocidad a la que circulaba la SUV de Albertini. La moto de Fredes circulaba a una "velocidad no menor a los 30 o 35 kilómetros por hora", indicó el informe.

Entre los testimonios se mencionaron dos de testigos presenciales del accidente. Uno es el de la persona que acompañaba a Albertelli. "Circulábamos por calle Aristóbulo del Valle con dirección al este y donde se hace la curva, no sé qué arteria es, observé que venían circulando dos motos en dirección contraria. Una de las motos comenzó derrapar y quedó sobre la cinta asfáltica". Luego explicó que quedaron estacionados a unos 50 metros. Que él bajó a ver al motociclista mientras su amigo, el empresario gastronómico, hablaba por teléfono.

>>Leer más: Marcha para pedir justicia por la muerte del cadete atropellado en el túnel Celedonio Escalada

Pero el testimonio más revelador fue el de un docente de la Escuela de Educación Técnica Profesional 471 "Rodolfo Rivarola", de Junín y Echeverría, que regresaba a su casa tras su jornada laboral. El docente volvía en su Guerrero 150. En el semáforo de avenida Francia y avenida Caseros. Fortuitamente quedó al lado de la Kia gris que manejaba Albertelli.

"Dio verde el semáforo y salí primero. Agarré Celedonio Escalada yendo para el túnel. Iba bien a la izquierda en mi carril. Bien cerca de la doble línea amarilla. Cuando llegué a la curva vi una moto que venia en la mano contraria que entró pasada de velocidad. No pudo dominar la moto Y le empezó como a temblar el manubrio de la moto. Entonces me abrí en mi carril hacia la derecha, por las dudas", rememoró el docente.

El impacto

"Fue un segundo. Cuando él pasó y lo tuve casi detrás mío, vi a mi izquierda, como atrás, de reojo digamos, chispas, y después del chisporroteo escuché un impacto. Seguí mirando para adelante porque estaba manejando. Frené ahí nomás, apenas unos metros delante, en la curva. Pero antes de frenar miré por el espejo retrovisor y vi que el muchacho había quedado tirado en el carril por el que venía. Me bajé. Fui el primero en acercarme. Pregunté contra qué había chocado porque no veía ningún vehículo. Y en el carril por el que yo venía había una mancha de agua, como si algún vehículo hubiera roto el radiador. La mancha iba marcando un camino en el piso", explicó.

"Seguí el camino hasta que llegué a una camioneta que estaba detenida con balizas, apenas ingresando a calle Pichincha mano izquierda. Ahí me di cuenta de que el muchacho de la moto había chocado contra esa camioneta y creería que era la misma que vi en el semáforo antes. Además era la única camioneta que venia y estaba detrás mío. Entonces llegué a la conclusión que la moto chocó con la camioneta atrás mío. Y después del impacto el muchacho de la moto rebotó hacia el medio entre los dos carriles, más o menos es lo que recuerdo", testimonió.

"A todo esto, cuando me acerqué a la camioneta, la vi pero ahí nomas me volví. Es decir no vi a nadie. Pero después se acercó un pelado nervioso, agarrándose lo cabeza como en shock diciendo «El pelotudo se me cruzó de carril». Eso repetía", declaró el docente.

La resolución indicó, sobre "la evidencia recolectada", que "la noche del 16 de noviembre de 2023 Albertelli se encontraba conduciendo alcoholizado un vehículo tipo SUV (camioneta Kia) por el pasaje Celedonio Escalada, de norte a sur"; "que simultáneamente Fredes conducía una moto por el pasaje Celedonio Escalada de este a oeste, a una velocidad mínima de 30/35 kilómetros por hora, más una porción adicional que no ha podido ser determinada"; "Que en el trayecto de la curva del pasaje, la moto de Fredes comenzó a derrapar, caída de costado, y continuó su trayectoria durante casi diez metros hasta ingresar al carril contrario"; "que allí se produjo el impacto con la camioneta Kia" y "que la camioneta Kia derramó combustible en su propio carril". La resolución indicó que para la Justicia el hecho imputado no existió.