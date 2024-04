Almacenes en crisis: "La gente no hace compras semanales o mensuales, se lleva lo del día"

“Decir que está bajando la inflación, no es lo mismo decir que están bajando los precios . Hay una desaceleración en el ritmo inflacionario, pero eso no quiere decir que mejoremos, sino que seguimos hundidos”, afirmó este lunes EL titular del Centro Unión de Almaceneros de Rosario, Juan Milito , al evaluar la marcha del proceso inflacionario. Y en ese marco, el representante de los pequeños comerciantes o de los locales "de proximidad", describió el cambio de hábito de los clientes: "Con relación a los hipermercados estamos un poco mejor, el cliente no hace compras desmedidas, sino que ahora va a comprar todos los días" .

“El grado de ferocidad que tiene este ajuste, no le he visto nunca. Desgraciadamente, porque no es lógico que eso suceda, tenemos que achicar los márgenes de comercialización. Eso es lo que estamos haciendo. En este camino, hay cuestiones que son irónicas. Por ejemplo, con respecto a los hipermercados nos va mejor. El cliente ha dejado de comprar en forma semanal, quincenal y menos mensualmente. Ahora, el cliente va a comprar todos los días y no busca generar stock”.

“El cliente piensa en función de los precios de la mercadería y en el día a día ver lo que va a consumir. No es como era antes, cuando uno hacía una compra desmedida. Ahora, uno va al negocio y aprovecha una oferta, cambiando la forma de compra, se cambian de opciones en busca de mejores precios. Por ejemplo, el que compraba gaseosa con envase no retornable, ahora se lleva la retornable. El que compraba bebida con envase retornable ahora compra jugo en polvo, y otros del jugos en polvo al agua mineral”, precisó Milito.

Con respecto al daño que sufrió el sector cuando se modificaron las reglas de funcionamiento de programas como el Billetera Santa Fe y de la devolución del impuesto al valor agregado (IVA), señaló: “La devolución del 21% del IVA daba resultados porque la gente lo manejaba y ahora hubiese sido mucho más importante. Y lo de Billetera Santa Fe fue un claro ejemplo del retiro del estado del servicio a la comunidad".

Y disparó: "(Maximiliano) Pullaro le regaló el nombre de Billetera Santa Fe a la banca Pertersen, encabezada por el Banco de Santa Fe, donde regaló 40 mil cuentas de los comerciantes. Desapareció, no aporta más y el banco propone que compartamos los costos. Ellos se quedaron con las 40 mil cuentas y nosotros tenemos que poner la plata. Hay algunos empresarios supermercadistas que están acordando, pero nosotros no estamos de acuerdo”.