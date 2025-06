Pami: el beneficio escondido y gratuito para sus afiliados

El Programa de Atención Médica Integral (Pami) busca mejorar la calidad de vida de los adultos mayores . Para eso, entiende que su trabajo no solo debe desplegarse en el área de la salud física, en la que interviene a través de productos y servicios específicos, sino también desde una perspectiva integral que incluya el bienestar mental y el aprendizaje. Es así que ofrece de forma gratuita sus cursos Upami.

Los Cursos Upami son parte del proyecto de actividades y programas preventivos de Pami . Estos consisten en una serie de cursos en diversas ramas que son dictados por docentes universitarios y que no requieren de experiencia previa , por lo que cualquier interesado puede sumarse.

Esta iniciativa busca, por un lado, fortalecer el encuentro y ayudar a que el afiliado mantenga una vida social activa , relacionándose con personas con las que de otra manera no coincidiría. Asimismo, por el otro, lo fundamental de los Cursos Upami es demostrar que nunca es tarde para seguir aprendiendo y por eso ofrece una variedad de contenidos para que el jubilado explore lo que más disfrute.

Cómo inscribirse en los Cursos Upami

La inscripción a los Cursos Upami se realiza a través de la página web oficial del organismo. Una vez dentro, se debe posar el cursor sobre la opción “Servicios”, que se muestra en la parte superior central de la pantalla. Desde esta se desplegará una serie de opciones en la que se debe elegir “Actividades y Programas preventivos”. Ya en esa página, es preciso seleccionar “Cursos Upami”.

Los pasos anteriores se pueden saltar si el usuario se dirige directamente a la página https://www.pami.org.ar/talleresycursos/cursos-upami, que es a la cual la dirigirá el sitio web cuando realice todos los pasos anteriores. Ya dentro de ese link, se debe elegir la temática (aunque se pueden ver todas las temáticas y decidir ya en base a las opciones) y la universidad en la que se desea realizar el curso.

Siempre que se trate de un curso presencial es imprescindible elegir una universidad que quede cerca, al menos en la misma ciudad, ya que si no no se podrá asistir. Aquellos que indican que su modalidad es virtual pueden realizarse desde cualquier lugar aunque la universidad no sea de la propia ciudad.

Contactos de Upami en Rosario

Si bien las inscripciones a los Cursos Upami se realizan directamente desde la página oficial de Pami, cada universidad mantiene sus propios medios de comunicación. En el caso de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), los afiliados pueden acercarse desde distintos canales.

En principio, los cursos de Pami de la UNR cuentan con un número telefónico para atender cualquier duda o consulta que pudiera presentarse. Este es: +54 9 3412 29-2744.

Al mismo tiempo, la universidad rosarina utiliza sus redes sociales para compartir las actividades realizadas y para mantener a sus seguidores actualizados. En Instagram se puede encontrar como @universidadpami y en facebook como “Upami Unr”.