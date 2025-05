Los polémicos dichos de Marley sobre el parto de su hija: "Yo no quiero eso, quiero que nazca natural'"

Que dijo Marley sobre el parto de Milenka

El conductor comenzó comentando que apenas aterrizó en Dallas, recibió un mensaje de Kasandra diciendo que ya se encontraba en el hospital. “Fui antes porque me dijo que sus dos hijos varones nacieron dos semanas antes de lo previsto”, detalló el conductor.

Luego, agregó: “Empezó a las siete de la tarde y a las tres de la mañana nació Milenka. Era el fin de semana antes de Año Nuevo, el hospital estaba medio vacío. Tardaron mucho en encontrar al anestesista, no había nadie”.

Ahora bien, luego comentó que el parto no fue tan simple como lo esperaba ya que la bebé no encontraba el camino de parto, lo que provocaba fuerte sangrado en Kassandra. Fue en ese momento cuando el padre de Milenka hizo una polémica declaración: "En un momento, vino el médico, me dijo "hay mucho sangrado y hay un nuevo método que es como una especie de aspiradora para succionar al bebé y acelerar el momento". Me preguntó y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’”.

De esta forma, sin consultar la opinión de Kasandra, dispusieron esperar una hora y media. Finalmente, tras esperar el tiempo estimado y frente al constante sangrado, el medico decidió colocar el dispositivo, “ y ahí fue nació, pero nació dormida", cerró Marley.

Los comentarios en redes sociales

Los comentarios y opiniones en redes sociales no tardaron en llegar. Muchos usuarios comenzaron a asegurar que Marley obligó a una mujer a tener un parto natural. Otros lo acusaron de tratar a Kassandra como una "incubadora".

Incluso compararon sus polémicos dichos con la serie de televisión "El cuento de la criada", un relato las mujeres fértiles, llamadas "criadas" o "servidoras", son usadas como incubadoras humanas para procrear en un régimen dictatorial.

