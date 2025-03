La Anmat prohibió la venta de productos dentales y de limpieza por ser un peligro para la salud

La Anmat encontró que las marcas que comercializaban los productos no poseían registros ni la autorización del organismo. Todos los detalles

Los productos fueron prohibidos tras detectar que no poseían registros sanitarios

La administración publicó en su página oficial la lista de productos que no cumplen con los requisitos establecidos ni registros necesarios para ser considerados legales. Esta acción busca salvaguardar la salud pública y garantizar que los consumidores no se expongan a productos ilegales o riesgosos para la salud.

La Anmat dispuso la suspensión de la comercialización de los productos dentales de las firmas MEDEA , DENTPLUS y NORTH BEL INT . Según la disposición Disposición 1740/2025 del Boletín Oficial, los productos no poseían los datos del importador en Argentina y tampoco estaban registrados como Productos Médicos en sus rótulos.

La prohibición del producto se determinó luego de que el organismo verificara que las firmas de dichos elementos, no poseían los registros ni estaban habilitados por la Administración.

A continuación, los nombres y detalles acerca de los productos recientemente prohibidos:

“Punta de Gutapercha DENTPLUS. Radiopacos. Normalizados. Calibrados. Industria Argentina”.

“MEDEA CONOS DE GUTAPERCHA. Industria Argentina. Radiopacos. Normalizados. Calibrados”.

“Puntas de gutapercha identificada como FG STANDARD REF 805/010”.

¿Cuáles son los productos de limpieza que fueron prohibidos?

Se trata de la marca “Details ECO HOME” y la medida nació a partir de una denuncia presentada por el Servicio de Domisanitarios, en la que se alertó sobre la comercialización de detergentes, desengrasantes, desinfectantes, jabones para ropa y otros productos de dicha marca que carecían de los registros correspondientes ante la Anmat.

A raíz de esta falta de documentos y registros pertinentes, el organismo tomó la decisión de prohibir la comercialización y distribución de los productos mencionados a nivel nacional y en plataformas electrónicas hasta su regularización.

Actuando bajo el marco del Decreto Nº 1490/92, Anmat ha ordenado la publicación de la resolución en el Boletín Oficial y la comunicación a las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones para su cumplimiento.

Al no conocer sus condiciones de elaboración, el organismo no puede garantizar la seguridad de los productos, por lo que recomienda a la población que no utilice estos artículos de haberlos adquirido previamente.

"DETERGENTE. Details ECO HOME. LIMPIEZA CONSCIENTE. INGREDIENTES: Lauril Eter Sulfato de Sodio, Betaina de Coco, Cloruro de Sodio, Glicerina Vegetal, Terpeno de Naranja".

"LIMPIADOR CREMOSO. Details ECO HOME. LIMPIEZA CONSCIENTE. INGREDIENTES: Lauril Eter Sulfato de Sodio, Betaina de Coco, Cloruro de Sodio, Glicerina Vegetal, Metasilicato de Sodio, Bicarbonato de Sodio, Carbonato de Sodio, Percarbonato de Sodio".

"DESINFECTANTE DE PISOS p/DILUIR. Details ECO HOME. LIMPIEZA CONSCIENTE. INGREDIENTES: Cloruro de Benzalconio, Esencia, Colorante Vegetal".

"JABÓN PARA ROPA. Details ECO HOME. LIMPIEZA CONSCIENTE. INGREDIENTES: Lauril Eter Sulfato de Sodio, Betaina de Coco, Cloruro de Sodio, Enzimas Biológicas de Lavado, Silicona Antiespumante".

"QUITAMANCHAS EN POLVO. Details ECO HOME. LIMPIEZA CONSCIENTE. INGREDIENTES: Percarbonato de Sodio. Bicarbonato de Sodio".

