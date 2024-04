Entrevista a Juan Pedro Aleart

Jugó al fútbol en las inferiores de Rosario Central pero la vida y la tradición familiar signaron su carrera en los medios de comunicación de Rosario. Desde hace años es el movilero de “Antes de Salir” que le pone “cucharadas de actitud” a cada mañana y desde hace unos meses, pasó a ser el conductor de “De 12 a 14”. En esta nota Juan Pedro Aleart habla sobre su vida cotidiana, destaca sus compañeros de trabajo y reconoce la admiración que siente por su pareja.

-¿Cuándo eras chicos, qué soñabas ser de grande?

Quería ser jugador de fútbol. Jugué en las inferiores de varios clubes como Rosario Central. También jugaba a hacerles notas a mis vecinos y mis hermanos. Con el tiempo me di cuenta que también soñaba con ser periodista.

-¿A qué te gustaba jugar?

A la pelota. Todo el tiempo. También a la Playstation y al ajedrez con mis amigos.

- ¿Quién te llevo hacia la carrera de comunicador?

La vida me fue llevando. Soy parte de una familia que tiene comunicadores, como el hermano de mi abuelo, Felix Aleart que fue director de Radio Nacional; su hijo Daniel que es locutor y trabaja en radio; Ariel Aleart, mi tío, que es presentador de noticias en Buenos Aires. Todo eso hizo que me encamine en mi rol de comunicador.

- ¿A quiénes admirás o son tus referentes?

Admiro a muchos comunicadores. Trato de sacar lo mejor de cada uno y de mis compañeros: Analía Bocassi, Miguel Tessandori, Pablo Montenegro, Sergio Roullier, Alberto Lotuf. Hay también periodistas de Buenos Aires de los que aprendo. No podría mencionar a nadie en particular, quizá Jorge Lanata que tiene algunas cosas que rescato.

IMG-20210612-WA0010.jpg

-¿Recordás cuál fue el primer libro que leíste? ¿Y el último?

El primero fue "Harry Potter y la Piedra Filosofal". El último fue uno de Ceferino Reato: “Los setenta, la década que siempre vuelve”

-¿Series o películas?

Las dos. La serie es como una novela y las películas son como cuentos.

- ¿Practicás algún deporte?

Futbol, tengo un equipo con amigos que participa de una liga amateur.

-¿Qué cosas no toleras en la convivencia?

Vivo solo, aunque paso mucho tiempo con mi novia. Si tengo que señalar algo, es el hecho de no tener espacio para uno mismo. Cuando hay roces en la pareja, necesitas descansar y estar un poco solo.

- ¿Qué te gustaría cambiar de tu personalidad o de tu forma de relacionarte con los demás?

Nada

- ¿Qué te provoca ansiedad o te pone nervioso?

Empezar un proyecto o un rol de trabajo nuevo. Me puse un poco nervioso comenzando "De 12 a 14" y "Lo Mejor de la Semana"en Radio 2. Jugar partidos importantes con mi equipo, también. Sin embargo, termino disfrutando cada una de estas situaciones.

-¿Tenés silenciado los grupos de whatsapp?

Todos

-¿Cuánto tiempo le dedicás a las redes sociales?

Le dedico tiempo a Instagram porque la uso laboralmente. Para el resto, lo suficiente, entre 30 minutos y una hora por día.

- ¿Te gusta cocinar?

Me gusta cocinar, aunque tengo poco tiempo, me encanta. Un plato ganador: Carne al horno con papas.

-¿Una comida que te reconforta?

Los fideos caseros de mi suegra

-¿Mate, té o café?

Depende el momento. Mañana y mediodía café, a la tarde mates y después de la cena, un tecito.

- ¿Te gusta el invierno? ¿O preferís el verano?

Me encantan todas las estaciones del año

- Cuando te vas de vacaciones, ¿río, mar, montaña?

Mar, la mayoría de las veces, porque hago buceo. El mar siempre me llama

-¿Cuál es el primer viaje que te gustaría hacer cuando se pueda?

Tengo muchas ganas de volver a Indonesia. También me quedó pendiente ir a Egipto, más allá de las pirámides, me encantaría bucear en el Mar Rojo.

- Cuando estás solo, ¿necesitas poner música o prender la tele?

Miro muy poca tele. Elijo la música. Me gusta todo tipo de música siempre y cuando esté bien hecha y me agrade la melodía. Escucho desde cumbia hasta rock nacional e internacional, pop, reggae. No me caso con ningún estilo musical.

- ¿Cómo te relajás?

Respiro hondo. El ejercicio también me ayuda, al igual que un ducha de agua caliente

- Cuando abrís el placard, ¿qué es lo primero que ves?

Quilombo. Y después muchas camisas colgadas

- Mencioná tres cosas infaltables en tu baño

Cepillo de dientes, un limpiador facial y cremas humectantes con protector solar. Casi todo eso se lo debo a mi novia.

- ¿Qué te pones para dormir?

Nada. Duermo desnudo.

- ¿Hay algún lugar que sea el favorito de tu casa?

Mi departamento completo. Dos lugares en particular: el sillón y el balcón.

- ¿Y de la ciudad?

Me gusta mucho Rosario. La Florida, sobre todo de noche en la curva que hace el río, que muestra una vista increíble de la ciudad

-¿Qué te resulta imperdonable?

El maltrato, la falta de respeto y la agresión

-¿Qué cosas admirás de tu pareja?

La admiro a ella completa. Su capacidad para ser libre en cualquier situación y sonreír. Su belleza interna y externa. El poder adaptarse a todo. Su inteligencia, su capacidad de trabajo.

- ¿Cómo y dónde te ves dentro de 20 años?

Donde no sé. Cómo, con hijos hermosos, maravillosos, inteligentes y felices.

juanpedroaleart.png