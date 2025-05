Una empresa liderada por una argentina fue denunciada en Estados Unidos por un fraude millonario

El valor de mercado de todos los tokens del criptomercado alcanzó los u$s 3 billones en noviembre pasado.

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) denunció a la empresa Unicoin Inc. por realizar supuestas declaraciones falsas y engañosas al promocionar certificados vinculados a los llamados "tokens Unicoin" y a acciones de su propia compañía.

"Sin embargo, como alegamos, los activos inmobiliarios valían una fracción de lo que la compañía afirmaba y la mayoría de las ventas de certificados de derechos de la compañía eran ilusorias. Se alega que los ejecutivos más importantes de Unicoin perpetraron el fraude", agregó.

Anuncios publicitarios masivos

La investigación también analizó las campañas publicitarias de la empresa, que abarcaron anuncios en aeropuertos, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales.

Según la SEC, más de 5.000 inversores fueron convencidos mediante declaraciones falsas y engañosas de comprar certificados de derechos por un monto total de u$s 100 millones. Los productos eran promocionados como criptoactivos de "nueva generación", seguros, estables y rentables.

La denuncia detalla tres declaraciones específicas que la Comisión de Valores consideradas engañosas: la promesa de que los tokens Unicoin estaban "respaldados por activos" valuados en miles de millones de dólares, cuando en realidad los activos nunca superaron una fracción mínima de ese monto.

La afirmación de que se habían vendido más de u$s 3.000 millones en certificados de derechos, cuando la investigación concluyó que la recaudación real no superó los u$s 110 millones.

A su vez, el organismo regulador desmintió que los certificados de derechos y los tokens estaban "registrados en la SEC" o "registrados en EE.UU.".

Aunque el caso aún se encuentra en etapa judicial, la denuncia ya provocó un fuerte impacto en el ecosistema de inversiones vinculadas a criptoactivos.