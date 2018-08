Cuando nací, en el año 1929, era presidente de la Argentina Hipólito Irigoyen en su segundo mandato. De aquella época escribía Roberto Arlt en el diario "El Mundo", de su libro "Su Majestad, la coima": "La coima es la polilla que roe el mecanismo de nuestra administración, que detiene la marcha del Estado. La coima invisible, penetrante, ardua, infalible, penetra por todas partes y compra al grande, al cogotudo y al severo como al pequeño, modesto, humilde que se conforma y acepta con tal que le den para un café con leche". De aquella coima no nos apartamos. Fue creciendo como el cáncer. En los últimos 12 años se comió a la República, a la buena gente, hoy preocupada por no llegar a fin de mes. Tuvimos a la familia Kirchner, Néstor y Cristina, ex presidentes que habían elaborado un plan para tener el poder durante 100 años. Primero Néstor, Cristina, sus hijos, sus nietos. Se robó groseramente la Nación, porque consideraron que jamás iban a dejar el poder, como ocurrió cuando perdieron la elección con Mauricio Macri. Se investigó, se sigue investigando. Aparecen nuevas pruebas, más arrepentidos que descubren los negociados y sus corruptos. La jefa de la asociación ilícita, con cara de "yo no fui" pese a las pruebas, se declara inocente y perseguida por la Justicia. Cristina perdió la oportunidad de pasar a la historia como una presidents que podría haber logrado un país sin hambre, sin pobres, con una clase media mayoritaria y poderosa. Hoy la clase media se va acercando a la clase pobre. La clase pobre se va agrandando. Estamos endeudados. Los gastos son mayores que los ingresos. Lo único que nos salvará será un pueblo unido con voluntad de levantar la Patria y sus valores morales y materiales. Hoy estamos ante dos posiciones clave. Se divide en apartarse definitivamente del robo, coima, excesos de los gobiernos corruptos o seguimos atenuando el castigo a las coimas, los millonarios chorros sin castigo. Que Dios proteja a la República Argentina y a su Pueblo.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294

En defensa de la educación pública

Padres de la Escuela Agrotécnica de Casilda acompañamos a los docentes en su reclamo. Entendemos que no sólo se trata de sus salarios sino de recortes de presupuestos que dejan a las universidades y escuelas dependientes de las mismas sin posibilidades de mejoras edilicias, como también sin posibilidades de investigación. La escuela tiene sus particularidades, estudiantes de distintas localidades viven allí además de ser una escuela agropecuaria. Hay huerta, fruticultura, apicultura, ganadería, industria y una amplia variedad de trabajos en los distintos sectores. Nosotros, como padres, adherimos al reclamo y acompañamos a la institución participando de las actividades extracurriculares que con motivo de la lucha docente se organizan desde la institución para dar visibilidad a la importancia de la universidad pública. Solicitamos al gobierno nacional la pronta solución del conflicto. Padres de la Escuela Agrotécnica de Casilda en Defensa de la Educación Pública. Muchas Gracias.

Claudia Sánchez

Qué país no queremos

Qué país no queremos. "That's the question" (esa es la cuestión). Después pensemos en qué reformas educativas, impositivas y penales querramos. Pero antes que nada, antes que ninguna otra cosa debemos definir qué cosas no toleraremos más, por siempre jamás. El "Gloriagate" nos ha instalado milagrosamente en el lugar adonde nunca pensamos que una investigación seria, con evidencias constatables y pruebas irrefutables nos iba a llevar (basándonos en una historia plagada de prescripciones). Entonces terminemos con esto, como se debe, dejando que sea la Justicia quien actúe y condene. Y por una vez no pongamos la basura bajo la alfombra. Estamos ante la posibilidad de hacer una largada limpia, sin lastre. Saquemos toda la mugre que se pueda, que las causas penales sigan "persiguiendo" a quienes se robaron todo, dejando un país en llamas. Y una vez hecho esto, entonces sí, detengámonos a planificar ese país que soñamos, cómo hacerlo de la mejor manera, con metas cumplibles y a paso firme y continuado. No malogremos, como tantas veces lo hemos hecho, esta oportunidad que se nos presenta y cantemos juntos, todos a coro, "¡Sean eternos los laureles!", cediendo paso para que sea el kirchnerismo quien entone las estrofas finales del Himno, "o juremos con Gloria morir".

Otto Schmucler





La deuda es con el peronismo

Hay una deuda que debemos honrar. Y es con el peronismo. La deuda que tenemos como dirigentes por los desvíos cometidos, por habernos olvidado de nuestras banderas e ideales. La deuda que tenemos como militantes por no haber castigado tanto a quienes abandonaron transitoriamente nuestro partido, como también a quienes no generaron los espacios para contenerlos. Se avecinan tiempos difíciles, como argentinos y como peronistas. La suerte/destino del país dependerá una vez más de lo que hagamos como movimiento. Estamos ante otra oportunidad histórica. Pero también nuestras acciones y omisiones determinarán el futuro del peronismo. No es momento para zigzagueos, las soluciones están dentro del Movimiento Nacional Justicialista.

Germán Sánchez

DNI 24.995.661

Santa Fe





Los destructores de la educación

No cuestiono la legitimidad respecto a la demanda de actualizar los ingresos de los maestros, son un pilar básico en la educación de una Nación, pero no más allá de las posibilidades financieras reales. Veo que son huelgas con tufillo partidario, nadie ignora que Baradel y compañía tienen una adherencia al pensamiento político del kirchnerismo. Oh casualidad, todo esto ocurre cuando están en el proceso de allanar e investigar a la "patrona del mal" y sus circuitos de dinero mal habido. No toman conciencia, o tal vez no les interese la salud educativa de los educandos, que no les preocupe crear la debida malla de contención que debería brindar una escuela, ejemplo de convivencia social, creándoles la responsabilidad tan devaluada como la cultura del estudio y el trabajo desde niños. Espero que algunos de los que tiene carpeta médica que andan paseando por el mundo no sean parte del mismo reclamo, es Argentina y todo es posible, menos que reclamen dando clases los sábados y feriados que sería un buen gesto de cara a la sociedad que en ese caso los acompañaría en sus reclamos, pero sin cortes, sin agravios, sin marchas y sin Baradel.

DNI 8.634.022