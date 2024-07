Wanda Nara confirmó su separación de Mauro Icardi: cuál habría sido el motivo que los distanció

Mauro Icardi le habría dicho a Wanda Nara: "Yo te acompaño siempre en tus actividades, ahora vuelvo a entrenar con un club importante como el Galatasaray y esto a mí me afecta públicamente porque llego al club y me empiezan a decir que soy un jugador que no está con la cabeza en el club".

Además, en Socios del Espectáculo remarcaron que "lo de la China y L-Gante habría sido una movida del mismo productor que produce a Wanda Nara. Por eso la China hizo un psoteo. Todo comercio".