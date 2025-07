Newell's espera a Keylor Navas con los brazos abiertos pese al deseo de Pumas de llevarlo

Sin cláusula de salida

Navas no tiene una cláusula de salida, por lo tanto cualquier club interesado en contratarlo no puede negociar directamente con el futbolista sino que lo tiene que hacer con Newell’s. Hasta el momento no existió ninguna propuesta formal, más allá de que Pumas se comunicó con un allegado al futbolista para interiorizarlo del deseo de sumarlo ya mismo al plantel mexicano.

image - 2025-06-16T155019.816.png Keylor Navas atajó en la Copa Oro para la selección de Costa Rica.

Pumas recién contrató al mediocampista galés Aaron Ramsey, quien cobrará una suma aproximada de un millón 700 mil dólares por temporada. El club azteca no tiene inconvenientes en pagar una suma que sea tentadora para Navas, luego de quedarse sin el arquero Alex Padilla, quien retornó en forma anticipada de su préstamo a Athletic de Bilbao.

Pero el interés de Pumas no se trasladó a ninguna negociación concreta con Newell’s por el arquero, que durante estos días se encuentra de vacaciones luego de competir con la selección de Costa Rica en la Copa Oro de la Concacaf, en Estados Unidos, y previamente en amistosos y las eliminatorias mundialistas.

Entusiasmo por Keylor Navas

En México, más precisamente en Pumas, la expectativa creció con respecto a la especulación de la llegada de Navas. El medio azteca Récord hasta le preguntó al volante panameño Alberto Carrasquilla, de Pumas, sobre la posibilidad de que se incorpore el arquero.

“Si eso ocurre, todo el plantel estaría contento y llenaría de ilusión a toda una fanaticada. Ojalá se pueda, ya que es centroamericano, cerca de mi país. Sabiendo la calidad de portero que es, sin duda lo tendría en mi equipo siempre”, declaró el mediocampista panameño.

Todo lo que despierta la figura de Navas se entiende. Es un jugador de enorme trascendencia, un símbolo, principalmente en Centroamérica. El dinero que se cobra en el fútbol mexicano es superior al argentino. Pero no existe ninguna avance de Pumas por conseguir al arquero. Por lo tanto, todo lo que se dice sobre su inminente arribo a Pumas son especulaciones.

El arquero costarricense fue evasivo cuando se lo consultó semanas atrás sobre su futuro. Dijo que siempre hay clubes interesados en contratarlo. Pero también se manifestó agradecido con Newell’s por brindarle la chance de volver a atajar, luego de que en mayo de 2024 se fue de PSG tras cinco temporadas.

Debutan ambos, atajará en la Lepra

Pumas debutará el fin de semana en la liga mexicana y Newell’s hará lo mismo en la Argentina. Nada indica de que la Lepra vaya a quedarse sin Navas, más allá de que trascendió que su familia se quedará a vivir en Costa Rica.

Quizás este hecho sea un mensaje sobre lo que puede suceder en el futuro con el arquero, pero no en lo inmediato. Porque no hay que descartar que siga su carrera en otro lado a partir de diciembre.

Ofertas, como dijo, tiene varias. Incluso sueña con retornar a Europa. “Ojalá se dé pronto”, manifestó hace muy poco.

Por lo tanto, sin novedades ni ninguna oferta de Pumas, Fabbiani y la hinchada rojinegra pueden respirar con alivio. El costarricense continuará en el Parque por un tiempo más. Con tan pocas incorporaciones y con el nivel que mostró el arquero, es una gran noticia.

Más días para las incorporaciones

El mercado de pases del fútbol argentino se cierra el viernes 11 de julio, pero se prolongaría por una semana más. Por lo tanto, la dirigencia de Newell’s contará con unos días más para negociar por las incorporaciones que le faltan.

Un zaguero y un extremo son los puestos que el entrenador Cristian Fabbiani dijo que necesitaba reforzar, además de un lateral derecho, aunque con la posible vuelta de Jherson Mosquera manifestó que no será necesario.

Por el momento, los futbolistas nuevos del plantel de Newell’s, que el domingo debutará contra Independiente Rivadavia en el estadio Bautista Gargantini, son el centrodelantero Darío Benedetto, los mediocampistas Gaspar Iñíguez y Martín Fernández Figueira, el arquero Williams Barlasina, que retornó en forma anticipada de su préstamo en Aldosivi, y el defensor colombiano Mosquera.