Disolución de Vialidad: ¿qué pasa en Santa Fe con las rutas, las concesiones y los trabajadores?

Se venía advirtiendo pero en el fondo se pensaba que podía no ocurrir. El destino de Vialidad Nacional, con una historia riquísima en diseño, construcción y mantenimiento de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, es pasado.

Cuando hubo presupuesto y apoyo para Vialidad Nacional se hizo la autopista Rosario-Córdoba en la Ruta Nacional 9 en cuatro años, pavimentación de la RN 178 que era de tierra entre Chabás y Villa Eloisa, se convirtió de la Circunvalación de Rosario en autopista urbana, la autovía Santa Fe - Paraná de RN 168 entre 2007 y 2015.

Ahora, el mantenimiento quedará en manos de los privados pero solo en las concesionadas dentro de la Red Nacional de Concesiones, unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales. En el resto que no están concesionadas ni en ningún corredor no se sabe todavía qué va a pasar.

20240417_092458.jpg El mal estado de las rutas nacionales presenta un problema para el tránsito en general. Ahora con Vialidad Nacional disuelta puede agravarse

En Santa Fe están en esa condición la RN 178 - RN 1V09 (la ex 9) - RN 11 desde Rosario a Nelson - RN 168 Autovía Santa Fe - Paraná - RN A007 (Circunvalación de Santa Fe) - RN 95 Tostado al chaco - RN 98 Vera - Tostado. Son muchos kilómetros a la deriva.

¿Traspaso?

Un trascendido es que ahora sí podría realizarse el traspaso de jurisdicción para que las provincias se encarguen de las rutas. El gobierno provincial pedía eso, pero puntualmente para un puñado de trazas como las referidas a la producción y puertos. Pero todas se convierten en una cantidad enorme para administrar y mantener.

“Nosotros planteamos que alguna nacional nos transfiera, por ejemplo la AO12. Sostenerlo con una tasa de ingreso portuario y hacer un gran plan de obra. No hay interés de Nación, es la verdad. Pero las otras rutas también hay que mantenerlas, se rompen semana a semana”, sostuvo en LT8 el ministro de Obra Pública, Lisandro Enrico.

Respecto a que “las obras las haga el privado”, Enrico dice que hay muchos desconocimiento porque los costos no dan para mucho y sino hay que cobrar un peaje carísimo. “No puede escapar de arreglar rutas, es una obligación”, enfatizó.

En conclusión, Enrico opinó: “Es el retiro de Nación como está planteado porque no hay un plan. Que Vialidad debía reformatearse coincido porque es un organismo de Buenos Aires, lento, costoso. Pero la nada misma que propone Milei no porque la gente se mata en las rutas. No pueden mirar para otro lado porque nos cobran por eso”.