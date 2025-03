El boom de las air fryer: ¿tienen riesgos para la salud las freidoras de aire?

En 2024 las air fryer (freidoras de aire) fueron el producto estrella de las casas de electrodomésticos. Las ventas presenciales y on line treparon como nunca antes . Mercado Libre informó que la demanda de las freidoras se incrementó el 297% en comparación con 2023, con grandes picos de venta durante el Cybermonday, el Hotsale y el Día de la Madre. Un verdadero boom.

Las air fryer o freidoras de aire vienen ganando popularidad como una opción más saludable para cocinar frente a la fritura tradicional. ¿Cómo funcionan exactamente estos artefactos?

"Las freidoras de aire son electrodomésticos diseñados para cocinar alimentos mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad. Básicamente, funcionan como un horno de convección, distribuyendo el calor de manera uniforme y logrando un efecto crujiente similar al de la fritura tradicional, con mucho menos aceite. Este método permite reducir significativamente la cantidad de grasa en los alimentos, lo que las hace atractivas para quienes buscan opciones más saludables sin renunciar a la textura dorada y crujiente", dijeron los profesionales consultados.

Desde el punto de vista nutricional, ¿representan una ventaja frente a la fritura convencional?

Definitivamente. Al utilizar poco o ningún aceite, los alimentos preparados en una freidora de aire tienen un menor contenido de grasas saturadas (grasas malas) y calorías. Esto puede ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares y contribuir al control del peso. Además, al reducir el contacto con grandes cantidades de aceite caliente, se minimiza la absorción de lípidos (grasas), lo que es un beneficio importante para la salud. Por otro lado, este método también ayuda a preservar ciertos nutrientes, ya que la cocción es más rápida y no implica la lixiviación (migración de nutrientes desde el alimento hacia el agua) de vitaminas y minerales en líquidos, como ocurre con el hervido. Sin embargo, es importante destacar que, aunque se reduzca el uso de aceite, esto no significa que cualquier alimento preparado en una freidora de aire sea automáticamente saludable. Todo depende de los ingredientes y del equilibrio dentro de una dieta variada.

¿Existen riesgos asociados a su uso? ¿Hay algo que los consumidores deban tener en cuenta?

Sí, hay algunos aspectos a considerar. Aunque la freidora de aire puede ser una alternativa más saludable, la cocción a altas temperaturas puede favorecer la formación de acrilamida, un compuesto potencialmente nocivo que se genera en alimentos ricos en almidón, como las papas (justamente, es el alimento que más se cocina dentro de esta freidora). Este es un problema que también se presenta en otros métodos de cocción, como el horneado o la fritura tradicional, pero sigue siendo importante moderar el consumo de alimentos altamente procesados y cocinarlos a temperaturas adecuadas. Además, algunas personas pueden notar diferencias en la textura y el sabor de los alimentos en comparación con la fritura convencional. Aunque la freidora de aire logra un buen dorado, no siempre se obtiene la misma capa crujiente que deja el aceite.

air fryer saludables.jpg

¿Son accesibles? ¿Se puede preparar cantidad de comida como para una familia?

Algunos modelos pueden ser costosos y su capacidad suele ser bastante limitada para familias numerosas. Otro punto es que el ruido del ventilador puede resultar molesto para ciertos usuarios.

¿Qué tan importante es el mantenimiento de una freidora de aire?

Es clave, tanto para la seguridad alimentaria (inocuidad del alimento a cocinar) como para la durabilidad del equipo. Si no se realiza una limpieza adecuada después de cada uso, los restos de alimentos y la acumulación de grasa pueden convertirse en un caldo de cultivo para bacterias y afectar el sabor de las preparaciones. Recomendamos limpiar su interior y las partes removibles con agua tibia y detergente suave después de cada uso. Además, cada cierto tiempo es bueno hacer una limpieza más profunda del interior del aparato y revisar, por sobre todo, que el ventilador no tenga obstrucciones. Esto no solo garantiza la higiene, sino que también evita fallos técnicos y prolonga la vida útil del dispositivo.

¿Las recomendarían como una opción saludable?

Sí, pero con matices. Son una excelente alternativa para reducir el consumo de grasas y preparar comidas de manera más eficiente, pero no son una solución mágica para una alimentación saludable. Todo depende del tipo de alimentos que se cocinen y de cómo se incorporen dentro de una dieta equilibrada. Si se usan con moderación, junto con otros métodos de cocción saludables, y se realiza un buen mantenimiento del equipo, pueden ser una herramienta muy útil en la cocina moderna.