Moria Casán habló de la polémica con Darín: "No hay que ir al programa de Mirtha Legrand"

Cabe recordar que, durante su paso por el programa de los almuerzos, Darín expresó su preocupación por el alto costo de los productos básicos en Argentina. “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos”, dijo el actor. Sus declaraciones provocaron una fuerte reacción pública y una inmediata respuesta de Luis Caputo. “Terrible lo de Darín. Una sorpresa. Es un tipo que aprecio”, comenzó el ministro de Economía en comunicación con LN+, y agregó: “Y perdón por la sinceridad, pero me dio vergüencita ajena”.