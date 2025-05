Junio en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, HBO Max, Amazon, Disney+ y AppleTv

Netflix

"Misión Imposible" - 1 de junio

Distintos títulos del aclamado ciclo de películas de Tom Cruise desembarcarán en la plataforma el primer día de junio.

"Misión: Imposible - Repercusión", cuya sinopsis reza “El fracaso de una misión obliga a Ethan Hunt y su equipo a cooperar con la CIA —y uno que otro rostro conocido— en una carrera por salvar al mundo del exterminio nuclear". "Misión: Imposible - Protocolo Fantasma", en la que“el superagente Ethan Hunt y su equipo se embarcan en una nueva misión mortal para demostrar su inocencia cuando los acusan de bombardear el Kremlin”, adelanta su descripción. "Misión: Imposible - Nación secreta", película en la que “con la ayuda de una misteriosa agente, el super espía Ethan Hunt lidera a su equipo en una misión no autorizada para detener a una perversa organización”, describe su sinopsis.

"M3GAN" - 4 de junio

"M3gan", título de terror y ciencia ficción, tuvo su paso por los cines con su estreno en 2022. Se trata de una película estadounidense cuya trama sigue a una muñeca con inteligencia artificial incorporada. La acción comienza cuando esta, conocida como Megan, desarrolla conciencia propia y adopta comportamientos hostiles hacia quienes se interponen entre su compañero humano y ella. Ideal para pensar en temas actuales como la IA y disfrutar de una velada de terror.

"The Fabelmans" - 11 de junio

El reconocido director Steven Spielberg estrenó en 2022 "The Fabelmans", película de drama y crecimiento personal semi autobiográfica que deslumbró a los espectadores. La trama gira en torno a Sammy Fabelman, un niño que se enamora del cine y persigue su sueño de ser cineasta. Con su cámara, comienza a crear sus propias películas de forma casera y va explorando no solamente su propia conciencia sino también la de sus familiares. La película está dedicada a los recuerdos de los padres de la vida real de Spielberg y es una opción imperdible.

"Rápidos y furiosos 8" - 22 de junio

La octava entrega de la saga de "Rápidos y furiosos" llega a la plataforma con más acción que nunca. En este capítulo de la larga historia, la vida de Dominic y Letty se ve interrumpida cuando Cipher, un misterioso ciberterrorista, lo obliga a traicionar a su equipo.

"Los ilusionistas" - 24 de junio

Suspenso, magia y engaños protagonizan las dos entregas de “Los ilusionistas” que llegarán en conjunto a la plataforma.Nada es lo que parece: En esta cinta el espectador conoce a “Los Jinetes”, un grupo de cuatro magos callejeros cuyos trucos son realmente impresionantes. Después de robar una enorme suma de dinero en un banco, serán perseguidos por agentes del FBI y de la Interpol. La pregunta es si sus habilidades serán suficientes para escapar.

"Pearl" - 25 de junio

"Pearl" es una película que forma parte de una cautivadora trilogía, imperdible para los amantes del terror dramático. Dirigida por Ti West y co escrita junto a su inigualable protagonista Mia Goth, se trata del segundo título en orden cronológico, pero al ser una precuela bien podría verse en primer lugar, dependiendo de la decisión del espectador. En esta entrega, Pearl se encuentra atrapada en una granja en la que debe cuidar de su padre enfermo y seguir las indicaciones de su estricta madre. Dentro de ella, crece fervoroso el deseo de convertirse en una estrella de cine, sueño por el cual deberá enfrentarse a su vida actual.

"El juego del calamar" Temporada 3 - 27 de junio

La serie que atrapó a miles de usuarios alrededor del mundo vuelve con su tan esperada tercera temporada llena de desafíos para sus personajes. Según adelantó la sinopsis oficial, esta nueva entrega retomará la historia desde donde terminó la segunda temporada, con Gi-hun devastado por la pérdida de su amigo en la fallida rebelión y listo para regresar al juego.

Amazon Prime Video

"Deep Cover" - 12 de junio

Acción y comedia se mezclan en "Depp Cover", una producción británica dirigida por Tom Kingsley y protagonizada por Bryce Dallas Howard , Orlando Bloom y Nick Mohammed. Ambientada en el submundo criminal de Londres, tres actores de improvisación son reclutados por la policía que necesita un respaldo para operaciones encubiertas , por lo que, improvisando, el trío deberá abrirse camino en una banda criminal.

“Mensaje en una botella” - 13 de junio

"Mensaje en una botella" es una comedia dramática argentina dirigida y escrita por Gabriel Nesci está protagonizada por Luisana Lopilato, Benjamín Vicuña y Benjamín Amadeo. En esta se narra la historia de una sommelier que descubre un método para enviar mensajes al pasado y lo utiliza para corregir una mala decisión. Pero como todas las películas de viajes en el tiempo han enseñado, todo lo que se modifique en el pasado tiene repercusiones en el presente, y la protagonista deberá enfrentarse a esa nueva vida.

"We Were Liars" - 18 de junio

Los fanáticos de las maratones se querrán encerrar todo un fin de semana con "We Were Liars", serie juvenil estadounidense de suspenso psicológico basada en la novela homónima de 2014 de E. Lockhart. En "We Were Liars" la historia se centra en un grupo de cuatro amigos, "los Mentirosos", que pasan sus veranos en una isla privada. A raíz de un accidente, la protagonista sufrirá de amnesia y deberá reconstruir lo que ocurrió el verano que le cambió la vida. En 8 capítulos, la miniserie explorará la amistad, la búsqueda de la verdad y las consecuencias de las mentiras. Emily Alyn Lind ("Doctor Sleep"), Shubham Maheshwari, Esther McGregor ("Baby Girl") y Joseph Zada ("Total Control"), interpretarán a los cuatro mentirosos titulares.

Disney Plus

“The Bear” temporada 4 - 25 de junio

La premiada serie culinaria “The Bear” continúa entreteniendo a sus espectadores con una firme cuarta entrega que continuará con la trama de la anterior. Según adelanta su trailer, Carmy Berzatto enfrenta una crítica desoladora del Chicago Tribune, lo que aumentará la presión sobre el restaurante, que de por sí se encuentra en una situación financiera delicada. Con nuevos desafíos y un liderazgo distintivo, el equipo de la cocina dará pelea una temporada más.

"Ironheart" - 25 de junio

"Ironhear" es una miniserie estadounidense basada en el personaje homónimo de Marvel Comics por lo que, si algo es seguro, es que quienes le pongan play pueden esperar muchísima acción. Creada por Chinaka Hodge y dirigida por Marvel Studios, en esta entrega Riri Williams regresa a su hogar en Chicago, tras los acontecimientos de la película "Black Panther: Wakanda Forever" (2022) y descubre secretos que enfrentan la tecnología con la magia. Dominique Thorne vuelve a ponerse el traje de Riri Williams/Ironheart, acompañada por Anthony Ramos, Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana , Matthew Elam y Anji White. Según la actriz principal, en esta entrega, se ofrecerá un "análisis más profundo" del personaje de Riri y funciona para explicar sus antecedentes.

Max (HBO)

“Mountainhead” - 1 de junio

Jesse Armstrong, director de "Succession", una de las series más aclamadas de la plataforma, estrena una película de drama y comedia llamada "Mountainhead". En este film, se retrata el reencuentro de varios amigos millonarios en medio de la crisis económica mundial.En su elenco se destacan Steve Carell, Cory Michael Smith y Jason Schartzman.

"Chespirito" - 5 de junio

Max recibirá una serie biográfica que sigue la vida y carrera del actor, comediante y productor mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido por ser el creador de obras televisivas como "El Chavo del 8", El Chapulín Colorado y Chespirito. Fue creada por Roberto Gómez Fernández, y dirigida por David Ruíz. Por su parte, el actor Pablo Cruz Guerrero tendrá el desafío de convertirse en Roberto Gómez Bolaños.

"Super Sara" - 15 de junio

María Antonia Abad Fernández, mejor conocida como Sara Montiel, fue la primera española que triunfó en Hollywood. Pionera como actriz y y como feminista, la española supo desafiar las expectativas y las normas de su época y se convirtió en un ícono. Por eso en Max se le dedicará un nuevo documental original de dirigido por Valeria Vegas, titulado "Super Sara", donde se busca retratar, a lo largo de tres capítulos, la historia de su vida. El documental se vale de cintas caseras e inéditas de su archivo familiar, elementos personales de Sara, los testimonios de sus familiares, amigos, compañeros y admiradores para crear un cuadro que retrate a la persona detrás del mito.

Apple TV

"Stick" - 4 de junio

Owen Wilson ("Medianoche en París") interpreta a Pryce Cahill en "Stick". Esta serie de 10 capítulos sigue a un ex golfista profesional con una carrera descarrilada hace 20 años. En un contexto de matrimonio fallido y un despido de su trabajo, Pryce pondrá todas sus esperanzas y energías en Santi, un fenómeno del golf de 17 años con un brillante futuro por delante.

"Smoke"- 27 de junio

"Smoke" es una serie de 9 capítulos que llega directo desde Canadá a Apple TV y trae con ella una buena cantidad de crimen y drama. Su trama gira en torno a una detective atormentada (Jurnee Smollett) y un indescifrable investigador de incendios (Taron Egerton) que siguen la pista de dos pirómanos en serie hasta adentrarse en un retorcido juego de sospechas y secretos.