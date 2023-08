Marcelo Tinelli negó los rumores de reconciliación con Paula Robles

El conductor habló del buen vínculo que tiene con su ex esposa, con quien se lo vio compartiendo tiempo.

Marcelo Tinelli, en pleno relanzamiento del "Bailando", aseguró que no volvió con su ex Paula Robles.

Marcelo Tinelli encabezó la gala de presentación del “Bailando 2023”. En este contexto, se refirió a los rumores de reconciliación con su ex, Paula Robles. A catorce años de su divorcio, recientemente se los pudo ver pasando tiempo juntos en redes, lo que generó algunas sospechas.

El pasado lunes, Marcelo publicó en su cuenta de Instagram un video donde se lo ve practicando running a primera hora de la mañana, mientras Paula lo acompaña en bicicleta. En el texto, el conductor contó que su ex le hizo la propuesta de retomar esa práctica que compartían hace 25 años.

“Hoy salimos y recorrimos nuestra hermosa ciudad, a las 6 de la mañana. Experiencia única, increíble. Pudimos hacer 11 kilómetros. Gracias por todo Pau, por esa energía y ese amor inigualable, por darme esos dos hijos maravillosos, y por poderme hacer sentir esto de vuelta. Te amo siempre”, afirmó Tinelli.

Cuando, en diálogo con “LAM”, le preguntaron explícitamente por el vínculo actual, Marcelo fue contundente: “No quiero arrancar soltero y que ya me busquen pareja. No quiero rótulos. Salí a correr con Paula y ya están diciendo que estoy con ella”, expresó.

Después, compartió detalles sobre esta vieja tradición de la pareja. “Con Paula nos conocimos y en el 96 ya empezamos medio a convivir. Y salíamos a correr juntos. Hacíamos todo ese mismo trayecto. Un día la Flaca me dice: ‘¿No querés hacerlo que yo te acompaño en la bici’? Y me pareció medio rara la propuesta, pero me pareció linda de parte de ella que es una divina y es puro amor. Y le digo: ‘Sí, dale, Flaca’”.

Además, contó que después de la secuencia deportiva, fueron a desayunar a un bar, desde donde Marcelo también compartió una historia cariñosa. Finalmente, cuando le consultaron si ella también está soltera, Tinelli concluyó: “Nunca le pregunté. Ni yo le pregunto a ella ni ella me pregunta a mí en qué ando. No es algo que me interese saber”.