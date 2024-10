La serie médica que Netflix "revivió" y revoluciona el ranking a nivel mundial

"Hospital General", "ER", "House", " Grey's Anatomy ", "Scrubs", "The Good Doctor", "New Amsterdam". Las series médicas siempre son una buena opción y todos los años diferentes propuestas se suman a la grilla de las plataformas más populares para seducir a un público que ya se siente experto a la hora de hablar de cirugías riesgosas, tratamientos innovadores y peligrosos ensayos de drogas. Todo esto, mientras de fondo se desarrollan fuertes dramas humanos, intensas historias de amor y muerte. En esta línea, Netflix incorporó hace poco una nueva propuesta a su catálogo: "The Resident".

¿Qué es interesante sobre "The Resident"? Si bien hay mucha tela ya cortada en el género del drama médico y no es que la serie innove demasiado dentro del pelotón de propuestas, sí hay algunos elementos que la vuelven diferente . Por ejemplo, ofrece una perspectiva sobre la medicina bastante oscura y su apuesta es concientizar más allá de entretener.

Dos caras familiares en la proa

Los protagonistas de "The Resident" son caras conocidas: Matt Czuchry y Emily VanCamp dan vida a la pareja principal de la serie. Él era uno de los novios de Rory Gilmore en "Gilmore Girls". Sí, el rubio Logan Huntzberger, el opuesto a Jess Mariano, interpretado por Milo Ventimiglia (que luego seduciría como padre de familia en "This Is Us"). Ella trabajó en "Everwood", "Brothers and Sisters" y "Revenge", además de que hace años es figurita repetida en películas del universo Marvel (como la heroína Sharon Carter). Entre ellos hay química. Buscan como pareja el equilibrio imposible. Son personajes queribles, aunque no siempre entendibles.

Una apuesta coral y extendida

El residente que da nombre a la serie es Conrad Hawkins, rol de Czuchry. Es un especialista en diagnósticos tipo House pero tiene entrenamiento militar y sirvió a su país en Afganistán. Sus técnicas de detección y tratamiento de enfermedades son poco habituales aunque exitosas. Pero más allá de él, la apuesta de "The Resident" es coral. La enfermera y novia de Conrad, Nic Nevin, pisa fuerte las primeras en temporadas. El personaje de Van Camp es profesional pero siempre va un poco más allá con los pacientes. Igual que Conrad.

Otro protagonista es el discípulo de Conrad, Devon (Manish Dayal), médico nacido en la India y graduado de universidad de elite cuya visión de mundo contrasta con el enfoque práctico y poco ortodoxo de su mentor. Y deslumbra, sin dudas, Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson), una cirujana aprendiz con mucho talento nacida en Nigeria. Durante las primeras temporadas, ella se roba gran parte del protagonismo de la serie, aún teniendo un rol menor.

El carismático Bruce Greenwood se pone en la piel de Randolph Bell, el director del hospital. El rostro de este artista canadiense es muy conocido, es el típico actor que el espectador siente que conoce pero no sabe de dónde. Fue John F. Kennedy en "Thirteen Days" y también tuvo un papel importante en la serie de "Star Trek" de J.J. Abrams, pero lo cierto es que tuvo roles secundarios en muchísimos films y producciones de televisión (estuvo en "Mad Men", por ejemplo).

Y hay más personajes. Una cirujana ortopédica con corazón de gerente, un cirujano cardiovascular con una personalidad extravagante, un neurocirujano con demasiado ego, una neurocirujana con un pasado que la condena, otra enfermera que se enamora de otro médico y la lista continúa, es amplia, incluye a muchos familiares de los médicos y las enfermeras. Algunos están desde el inicio, otros llegan más tarde, están los que apenas pasan a saludar, también los que reemplazan a algún personaje inicial.

Una ciudad llamada Atlanta

La ciudad de Atlanta es también un personaje en la serie. Sí, lejos de la Chicago de "ER", de la Seattle de "Grey's Anatomy" y la Nueva York de "New Amsterdam". En Atlanta pasan cosas y no solo en la ficción. La serie se filma en la capital del estado de Georgia, su ciudad más poblada. Es la sede de grandes empresas como The Coca-Cola Company, AT&T, Delta Air Lines y la CNN. Una curiosidad que pocos saben es que "The Resident" iba a ser llamada originalmente "The City" pero cambió su nombre.

Y un dato muy googleado: el deslumbrante y bellísimo edificio que alberga al ficticio Chastain Park Memorial Hospital de la serie es, en realidad, el High Museum of Art. Ubicado en pleno centro de Atlanta, el ala principal es obra del arquitecto Richard Meier. Su colección de arte supera las 18 mil piezas e incluye obras destacadas de artistas como Claude Monet y Dorotea Lange.

Lo personal es político (y médico)

"The Resident" propone un fuerte desarollo de personajes. En sus inicios, Conrad se muestra como un joven torturado pero de buen corazón. Si bien comienza como un residente insolente y solitario, con el correr de las temporadas se lo podrá ver madurar luego de atravesar una serie de situaciones complicadas. Lo que está claro es que nunca puede separar lo profesional de lo personal. Y abraza ese hecho.



Más madura que Conrad pero con el mismo compromiso con su trabajo, su novia Nic es protagonista de varias historias fuertes. De hecho, se pondrá en peligro para exponer conspiraciones y denunciar situaciones oscuras. La pareja integrada por ambos pasa por varias fases, entre cortes y revinculaciones, pero se nota un crecimiento a medida que pasa el tiempo.

Tanto Conrad como Nic comparten algo con el resto de los personajes. En la serie todos se equivocan, muchas veces sin quererlo, eventualmente sabiendo que están cometiendo un error. Muestran todo el tiempo que no son perfectos, que -en todo caso- hacen "lo que pueden" y que las cosas "les importan".

En algunos tramos de la historia, hay médicos que debaten si aceptar o no a un paciente porque podría afectar sus estadísticas de éxito, que a su vez están atadas a sus ingresos. Hay médicos que toman malas decisiones para sus pacientes. También hay enfermeras pasadas de sueño que cometen errores o ponen en riesgo sus propias vidas. Y el espectador es testigo de profesionales de la salud que buscan la forma de engañar al sistema sanitario.

En "The Resident" es común que alguien que podría ser calificado como "personaje bueno" tome decisiones cuestionables pero luego vuelva a la "buena senda" y viceversa. El mejor ejemplo es el director del hospital, que en sus inicios será un personaje que los espectadores amarán odiar pero hay ciertas circunstancias que lo vuelven luego un inesperado aliado. En el fondo, la serie parece decir que los "buenos" y los "malos" no son tan distintos.

El sistema sanitario, bajo la lupa

Uno de los ejes temáticos recurrentes en "The Resident" es la crisis del sistema médico en Estados Unidos. Si bien en otros shows del género también lo tratan, en este caso parece ocupar un lugar central. Esto es lo que le confiere un tono oscuro a la propuesta, que busca ser realista y deja la sensación muchas veces de "vaso medio vacío".

En el universo de la serie nunca hay suficiente presupuesto, nunca hay suficiente personal, faltan también medicamentos y equipamientos. Fallan los protocolos, falla la comunicación, nunca hay suficiente dinero, muchos lucran en una supuestamente honorable profesión. Todos estos conflictos, y más, se van explorando y explotando en diferentes capítulos. No hay "finales felices", hay algunos respiros pero pronto aparecen más problemas.

Algunos temas particulares duran más de un episodio, como cuando se busca descubrir una estafa con medicamentos, un profesional de la salud se suicida o una corporación hace anuncios que no son tan beneficiosos para la salud como parece.

También se plantean episodios basado en casos reales, como el capítulo que denuncia que la mortalidad materna es mucho mayor en mujeres afroamericanas. En la vida real, Charles Johnson IV contó en el Congreso de Estados Unidos la historia de la muerte de su mujer Kira Dixon Johnson pocas horas después de dar a luz a su segundo hijo en un hospital de Los Ángeles. La mujer tuvo una cesárea programada pero luego los médicos no prestaron atención a algunas señales y cuando descubrieron una hemorragia interna ya era demasiado tarde. Esta historia fue llevada a la ficción por "The Resident". La producción se contactó con Johnson, que estuvo de acuerdo con contar el caso para generar conciencia.

La productora ejecutiva, escritora y co-creadora de "The Resident" Amy Holden Jones dijo que la idea del show no es solo entretener sino también educar a la audiencia sobre problemas que no suelen hacerse públicos sobre la medicina. Y dado el lugar que ocupa la serie en el ranking de Netflix, parece que la audiencia disfruta del combo.