Festival Bandera: éxito total en su cuarta edición y con nuevos escenarios

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario La Capital (@diariolacapital)

La logística de programación paseó sin fisuras. Los escenarios principales estuvieron pegados uno al otro. Alrededor de las 18:30, cuando Natalie Pérez terminó su set con un guiño a «Corazón» de Los Auténticos Decadentes saludó y automáticamente en el escenario pegado comenzó Silvestre y La Naranja. Los dos espacios estaban a tope y las caras de felicidad superaban la calidad de cualquier canción que esté sonando.

También tuvo buena concurrencia el escenario Bandera, a esa hora con el crédito local de Lucky Rivers y su propuesta musical con bases en el rock argentino de autor y un gustito a la década del 70' que hoy resulta novedoso.

>> Leer más: El Festival Bandera 2023 anunció la grilla completa de artistas

Cerquita de ahí, en el escenario cerrado Laboratorio Bandera (un lugar precioso para concentrar y aislarse) estaba Soui Uno, una piba que la rompió con un flow agresivo y lúdico y recordó así a las pioneras Actitud María Marta. Antes, allí nomás salió a escena Brapis, voz de los también locales Caliope Family, quien supo concentrar a gran cantidad de personas para disfrutar de un show anclado en las bases naturales del hip hop (beat y voz) y en el mismo sentido vanguardista. Nada más atractivo que la impresión de un pibe que te canta en la cara lo que la gente vive y siente en Rosario.

En cuanto a los shows centrales, la popularidad de Cruzando el Charco y Las Pastillas del Abuelo se hizo sentir. Los mismo el demoledor set de El Cuarteto de Nos y la catarata de hits de No te va a Gustar. Pero fueron los shows de Julieta Venegas y Dillom los distintivos de la jornada.

dillom.JPG

Julieta Venegas arrancó con “Dime la verdad”. Bailable, digerible, con ondas graves que invitaban a bailar. Sin embargo, la impresión era de groove industrial latino, comandado por una voz amable, proponiendo un show, junto con Dillom, diferente a todo lo que se escuchó en los escenarios principales durante todo el día. Estructuras ultrapop con gran sostén de sintetizadores que te caen bien y un mapa dando vueltas donde lo británico ochentoso se mezcla con lo latino y genera algo notable. Exagerando, por momentos parecía que Talking Heads hubieran nacido en sudamérica. La síntesis del concepto de su show pueden ser las canciones “Caminar Sola” y “Bien o mal”. Ni siquiera tuvo que recurrir inmediatamente a los hits –‘Limón y sal’ fue la canción número 9- para seducir al público que venía bien encendido del escenario aledaño con Dillom, que dejó de ser el secreto del under y enfrenta el desafío de dejar de ser la novedad y enamorar a las abundancias. En la balanza del show business parece ganar terreno hacer lo que se le canta. Por supuesto que ‘Pelotuda’, ‘Opa’ y ‘La primera’ –que van juntas en la lista- conforman la amalgama necesaria para ocupar un lugar de privilegio, conquistar un horario central, ser conocido pero no estar de moda. Pero a saber por ‘Mick Jagger’ y ‘Minimi’, temas que estrenó y todavía no están publicados, no le preocupa dormir al calor de las masas y transformarse en la gran bestia pop.

La fiesta continuó con locales Los Peñaloza y el Dj Franco Cinelli, entrando el día domingo. En el susurro de la noche, los camarines desbordaban de felicidad con comunión de artistas celebrando que exista el festival, y la gente comentando y deseando que el año que viene tenga otra edición ‘del Bandera’.