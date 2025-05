Divididos confirmó que sacarán un nuevo disco: cuándo sale

Según contaron durante la charla, vienen trabajando sobre este nuevo material desde antes de la pandemia, y estaría listo para los próximos meses. “Pasa muy rápido, cuando nos pusimos a sacar cuentas dijimos: ¿cómo puede ser que hace más de 16 años no sacamos un disco?“, dijo el cantante y guitarrista de la banda,

Los Divididos no confirmaron fecha de lanzamiento, pero sí que será pronto. “Puede salir en el mes de agosto o por ahí. Después de 16 años, un par de meses no es nada”, dijo el ex Sumo.