El dólar oficial volvió a bajar y las reservas del BCRA siguen cayendo

Bajó el dólar, las reservas y las expectativas. Tal puede ser el resumen de la jornada cambiaria del jueves, que mostró una baja de $10 en cotización mayorista pero también una pérdida de u$s 307 millones en los activos del banco Central. Por otra parte, los economistas que participan de la encuesta mensual del organismo monetario, empeoraron sus proyecciones de inflación para los próximos meses.

El miércoles, el dólar oficial había sufrido un fuerte descenso que también se evidenció en los contratos de dólar futuro. Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, dijo que “sorprendió” el altísimo volumen operado con contratos de dólar futuro. “Si bien no se descarta que haya sido el BCRA el que intervino, no hubo ningún comentario oficial al respecto”, dijo. Pero, subrayó, el movimiento “fue muy brusco”.

Las reservas brutas internacionales se hundieron u$s 307 millones, hasta los u$s 37.997 millones. Las arcas perdieron u$s 1.282 millones en las últimas seis jornadas.