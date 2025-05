Evoluciona bien el bebé que fue atacado por un pitbull en San Lorenzo

El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, dijo que el nene ya está en sala general. "Las heridas fueron serias, pero no a nivel intercraneal", destacó.

En declaraciones a La Capita l, Casin agregó: “Se le hicieron todas las evaluaciones, después ingresó a quirófano para ser tratado por el equipo de cirugía plástica. Se le hizo la reparación de las heridas en cuero cabelludo y las profundas. Afortunadamente, no tenía ninguna herida intracraneal, de acuerdo con la tomografía que se le hizo antes de ser derivado a este hospital. El niño se está recuperando en la sala de internación general y tiene una muy buena evolución ”, subrayó.

Al ser consultado sobre cuándo podría obtener el alta médica, Casim fue cauteloso. “Eso no se puede predecir, porque depende de si aparece alguna complicación, pero por lo menos tendrá que estar internado 3 o 4 días más" . El director del Vilela dijo que al niño "se le practicó una sutura extremadamente delicada, porque no solo se sutura la piel sino también todos los planos profundos que hay por debajo del cuero cabelludo. Fue una intervención con anestesia general".

2c1bb955-ab56-49fe-ad5c-cb96a82a4c16.jpg El director del Hospital de Niños Víctor J. Vilela, Eduardo Casim, habló sobre la evolución del bebé atacado por un pitbull. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

"Tuvo heridas severas y profundas, pero lo más importante fue que no tuvieron repercusión dentro del cráneo, que pudo tenerlas por el tamaño de la cabeza del chico. Por suerte se pudo reparar todo", añadió el titular del Vilela.

Cómo y dónde fue el ataque al bebé

El incidente sucedió el miércoles alrededor de las 16 en Clemente Albelo al 3300, de San Lorenzo. Tatiana, la mamá de Nathanael, contó que su familia alquila una casa que comparte con un vecino por el patio. Ese hombre es dueño de perro de raza pitbull. Según su testimonio, en un momento el animal se soltó y atacó directamente al bebé.

“El perro ya se veía agresivo”, afirmó la mujer, revelando que el animal tenía antecedentes de comportamiento peligroso. “Es como que no quiere a los chicos, ya hubo otros casos con otros niños”, agregó, sugiriendo que el propietario conocía el riesgo pero no tomó medidas suficientes para evitar un ataque. En declaraciones a distintos medios, Tatiana explicó que, tras el incidente, sufrió una crisis de nervios y requirió atención médica, por lo que no pudo hablar directamente con el dueño del perro.