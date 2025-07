Juan Imhoff revolucionó Las Delicias y Duendes se despachó con un gran triunfo en el Torneo del Interior

Con la lluvia hubo emoción en Las Delicias

Como suele decirse, la lluvia fue la convidada de piedra y la culpable de que la pelota no viaje tanto a las puntas, por lo que el tryman histórico de Los Pumas en los Mundiales no pudo lucirse en su máximo esplendor. Aún así, las intervenciones que tuvo Juan en el partido fueron muy positivas para el equipo ya que el wing no esperó que la pelota le llegara sino que participó activamente cruzándose varias veces hacia el otro extremo de la cancha. No hubo prebendas por tratarse de “Imhoff” sino todo lo contrario: cuando intentó atacar siempre fue blanco de un doble tackle cordobés de una defensa que no quería tener problemas.