Pullaro: "La que le va a ganar el domingo al kirchnerismo y a Monteverde es Carolina Labayru"

“Rosario va a ser la ciudad que fue hace 30 años atrás, a la que todos querían venir y los que venían no se querían ir, yo tengo ese sueño, veo ese camino que estamos transitando y va a ser así”, subrayó. “Por eso les pido una vez más a los rosarinos que confiaron en mí que me den la oportunidad de tener concejales que me acompañen desde el Concejo”.