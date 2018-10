Massa: "Fue un error del gobierno recurrir al FMI"

De gira por Washington (Estados Unidos), el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, cuestionó al gobierno nacional y llamó a "construir una alternativa que lidere la potencia que tiene la Argentina".

El referente opositor se encuentra desde el fin de semana pasado en la capital estadounidense, adonde viajó para exponer en el Centro Internacional Wilson Center sobre el futuro del país.

"No me arrodillo frente a otros dirigentes, yo defiendo el interés de mis compatriotas. No tenemos que buscar relaciones sociales sino comerciales. Necesitamos gobernantes que, en lugar de pensar en el Fondo Monetario Internacional (FMI), piensen en los argentinos", sostuvo.

Durante su discurso, el ex candidato presidencial opinó que el próximo dirigente que asuma al frente de la Casa Rosada "tendrá que discutir nuevamente el acuerdo" con el organismo de crédito.

"El gobierno recurrió al endeudamiento en el FMI en lugar de apelar a la confianza de los argentinos, entendiendo que, cuando sintió que la crisis lo invadía, la necesidad de financiamiento representaba menos del 20 por ciento de lo que tienen los argentinos en el exterior", cuestionó.

En ese sentido, Massa opinó que el Ejecutivo nacional tiene "que abrir más mercados para crecer y desarrollarse", porque no es posible "seguir importando deuda y exportando ahorro".

"Es mentira que la Argentina está encerrada en la contradicción de que el fracaso del presente solo se puede resolver retrocediendo. Nuestro desafío es construir una alternativa que lidere la potencia que tiene nuestro país, con un Estado fuerte y presente y con un mercado apalancado en la economía real y no en la timba financiera como lógica de financiamiento de algunos sectores de la sociedad", agregó.

La jornada de Massa continuará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Georgetown, donde dictará una conferencia para estudiantes, profesores, abogados y analistas internacionales bajo el título "Argentina y Latinoamérica. Oportunidades y Desafíos".