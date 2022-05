Desde Francia, Fernández negó una discusión con Cristina

“Un periodista español me hizo un reportaje para un medio muy importante de allá. Y todo el tiempo me trajo al escenario de las diferencias que podemos tener con Cristina. Sobre el final, la verdad es que le dije que todo el tiempo trató de subirme a un ring para pelearme con ella. Y no tengo que pelearme ni quiero hacerlo con Cristina” , enfatizó el jefe del Estado.

En el tercer tramo de su gira europea, en la que actualmente se encuentra en la ciudad francesa de París, Fernández subrayó: “No estoy discutiendo con Cristina ni en ninguna interna. No estoy pensando en la reelección. No tengo una disputa con Cristina, tengo diferencias”.

“En 2023 tenemos que hacer lo necesario para ganar y garantizar que la derecha ni el macrismo vuelvan a sumirnos en el mundo espantoso en que lo hicieron” en 2019, argumentó.

Al respecto, completó: “Tengo que pelearme con (el ex presidente Mauricio) Macri, con la derecha, con los causantes de la decadencia argentina. Los que generaron la deuda que todavía estamos discutiendo. Los que trajeron el 20 por ciento de caída del salario real, que tenemos que recuperar para que la distribución del ingreso sea mejor”.

Asimismo, afirmó que su cabeza está enfocada en “mejorar la situación de los argentinos”, y agregó: “Ayudar a los más necesitados y sacarlos de la pobreza. Generar trabajo y aprovechar oportunidades”.

Fernández llegó a París, tercera y última escala de su gira por Europa, para reunirse hoy con Emmanuel Macron, con quien analizará el impacto y las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania en la región y su expansión al resto del mundo.

“Me voy con la tranquilidad de haber puesto la voz de América latina en ese conflicto, de ser categóricos. No tenemos duda de que Ucrania es víctima de una agresión, y de que debemos parar esa agresión cuanto antes. Queremos ser oídos”, indicó.

https://twitter.com/alferdez/status/1524836649355472897 Iniciamos la #GiraPresidencial con gran preocupación por las consecuencias de la invasión a Ucrania en el mundo y en nuestro continente, el más desigual.



Tengo la tranquilidad de haber puesto, como presidente de la #CELAC, la voz de América Latina y el Caribe en este conflicto. pic.twitter.com/jXJ0omiSU1 — Alberto Fernández (@alferdez) May 12, 2022

En una rueda de prensa que ofreció en la Embajada Argentina en Francia, Fernández explicó las motivaciones del viaje que emprendió a Europa, que lo llevó el martes pasado a Madrid, el miércoles a Berlín y, finalmente, a Francia, para encontrarse con los líderes de esos países en su calidad de presidente pro témpore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

También hizo un llamado para que el mundo “entienda que no hay más espacios para guerras” y que es un “imperativo moral” convocar a la reflexión para “terminar con la muerte”.

Al respecto, consideró que un porcentaje “relativamente alto” de la inflación en la Argentina “deriva del aumento de los precios de los alimentos” como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania.

Por último, Fernández afirmó que “los sectores más débiles seguirán siendo atendidos con subsidios” a la energía, en tanto que “el 10 por ciento más pudiente dejará de ser subsidiado” con la implementación de la segmentación en el otorgamiento de los mismos.

En esa línea, aclaró que no se trata de una “imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI)” sino que está contenido en el programa económico de su gobierno.