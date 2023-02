Por otro rugido: Central visita al duro Tigre en Victoria

Segunda función, otra vez de alto riesgo. Central vuelve a presentarse en la Liga Profesional visitando a Tigre en el José Dellagiovanna, a las 20, con arbitraje de Hernán Mastrángelo. Buena oportunidad para el equipo de Miguel Ángel Russo para seguir cementando el camino y para confirmar que el debut ante Argentinos no fue un espejismo.

Salió inmune ante el bicho y no se puso colorado. Como el querido Chapulín. Tampoco contaron con su astucia. La astucia que pretende Russo para suplir faltantes. Central fue el equipo que menos trabajo de pretemporada tuvo, porque arrancó tarde, y tiene que recurrir a otros materiales para entregar un producto acorde. Cuando la idea aún no está funcionando por completo, cuando las individualidades no son de otro planeta, cuando hay pibes que todavía necesitan madurar dentro de la cancha, se debe sacar a relucir un extra que te equipare con el resto: la entrega, la actitud, lo combativo.