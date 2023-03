Pero esta situación de que los autores sean todos nombres distintos devela algunos de los inconvenientes que tiene Newell’s en este comienzo del torneo. La mayoría son jugadores defensivos, y se explica porque el cincuenta por ciento de los goles fueron de pelota parada. No es que no sea un recurso válido. El entrenador aseguró en más de una oportunidad que es una clase de jugada que se trabaja. El tema es que no alcanza si se quiere cumplir una buena campaña. Y para eso se requiere mayor efectividad con la pelota en movimiento.