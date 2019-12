Mica Viciconte mostró cómo fue la despedida de Cubero del fútbol

Fabián "Poroto" Cubero tuvo su último partido de fútbol como jugador profesional, y lo vivió nada menos que en su casa, el Estadio José Amalfitani.

Aunque solo ingresó faltando dos minutos para el cierre del encuentro entre Vélez y Colón, fue el tiempo necesario para que el estadio se fuera abajo por la ovación de los hinchas del Fortín que tanto lo admiran, y por su puesto de su novia, Mica Viciconte, que lo alentó como siempre desde el palco.

"Hoy es un día para disfrutar y celebrar. Último partido, todos juntos hoy por vos. Te amo", manifestó la panelista de "Incorrectas" en una historia de Instagram junto a una antigua foto del futbolista, en la que tiene la cara ensangrentada y luce la camiseta de la V azulada.

Embed Ver esta publicación en Instagram Gracias a todos por regalarme una noche inolvidable ... Los amo Una publicación compartida por Fabian Cubero (@fabiancuberooficial) el 1 de Dic de 2019 a las 9:17 PST

Por su lado, Cubero compartió en la misma red social una foto mientras se dirigía al partido, y señaló que se trataba de su último viaje al Amalfitani.

El defensor de Vélez Sarsfield Fabián Alberto Cubero, protagonizó ayer su despedida del fútbol profesional y fue acompañado en todo momento por su mujer Micaela Viciconte.

"Fue el retiro soñado con un gran partido", dijo Poroto luego de que se equipo consiga anoche un triunfo ante Colón de Santa Fe por 3 a 1, en el estadio José Amalfitani por la 15ª fecha de la Superliga.

"Les había pedido a mis compañeros que me regalaran un gran partido y cumplieron, fue una fiesta completa", señaló, visiblemente conmovido, Cubero en rueda de prensa, en el espacio que le dejó a su disposición el técnico Gabriel Heinze.

"Venía pensando en esto desde junio y fue el retiro soñado", indicó quien se iniciara en la Liga Marplatense para pasar a Vélez en 1996, año en que debutó en primera como volante central, el 17 de noviembre.

cubero despedida.jpg

Fue el "maestro" Óscar Tabarez, actual técnico de la selección uruguaya, quien -cuando condujo al equipo de Liniers- lo ubicó de marcador lateral derecho y lo "ayudó mucho" en su carrera, reconoció el jugador, de 40 años.

"Me voy muy feliz de haber finalizado mi carrera en este club, donde pasé más de veinte años, es como mi casa, en Vélez tuve mi crecimiento como futbolista", refirió quien más veces defendió la camiseta de la 'V“, en 634 partidos entre torneo locales e internacionales, convirtiendo 17 goles.

Por su profesionalismo y por la enjundia que ponía en la cancha en cada pelota que disputaba, supo ganarse la gran estima de la parcialidad velezana, que lo despidió con una gran ovación, como las que merecen y reciben los ídolos de cada club.

Embed

En un momento como éste no pudo olvidarse de hacer referencia al técnico Carlos Bianchi y al profesor Julio Santella, al aseverar que fueron como sus "padrinos" y quienes lo impulsaron a "seguir siempre adelante"

"Espero seguir ligado al club, me retiré en el lugar que me quería retirar y con seis títulos en la institución", fueron los últimos conceptos que pudo hilvanar Cubero, quien, embargado por la emoción, se quebró hasta las lagrimas y ya no pudo continuar en su última entrevista como futbolista ante los representantes de la prensa.

En tanto, Mica Viciconte le dedicó un emotivo posteo en Instagram: "Hoy es un día para disfrutar y celebrar. Último partido, todos juntos hoy por vos. Te amo", manifestó la bailarina en una historia junto a una antigua foto del futbolista, en la que tiene la cara ensangrentada y luce la camiseta de la V azulada.