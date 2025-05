Las tres cosas que le pidió Flavio Briatore a Colapinto: "Si lo hace bien, conducirá para siempre"

“Debo decir que yo también esperaba más de Jack Doohan, tal vez necesite un descanso” , expresó sobre las actuaciones del australiano, que no pudo dejar buenos resultados en las primeras seis carreras del año y facilitó el proceso de reemplazo por el pilarense.

image (32).jpg Franco Colapinto en acción con el Alpine. El argentino retornó a la Fórmula 1. AP

En medio del escándalo por la salida de Oliver Oakes, la llegada de Colapinto renovó las expectativas de los fanáticos y el equipo, por lo que Briatore aclaró: “Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras”.