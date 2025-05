Recibió un puntazo en el cuello, el ataque quedó filmado y buscan al agresor

Se estima que el sospechoso tiene una edad aproximada entre los 40 y 50 años. En ese momento llevaba una campera de verde oscura, pelo enrulado y canas.

Ataque inexplicable

El declaraciones al programa De 12 a 14, el fiscal de la Unidad de Delitos con Autores no Individualizados, Carlos Covani, sostuvo: "Fue inexplicable. Se ve que el adolescente de 17 años viene caminando con su madre, se cruza con esta persona de frente y, sin mediar palabras ni miradas, le tira un manotazo".

El funcionario judicial detalló que la víctima intentó esquivar el ataque, pero no pudo evitar la lesión en una zona sensible. "El agresor tenía un elemento cortante, no sé si era un cuchillo. El hecho en sí tiene mucha gravedad, por la zona vital (lesionada) porque pudo haberle cortado una vena, y porque no hubo provocación previa".

Cualquier dato para aportar se puede brindar al 911, a la Unidad de Autores No Individualizados escribiendo al mail [email protected], con el fiscal interviniente Carlos Covani a [email protected] o vía redes sociales de la Fiscalía.

"Toda la información tendrá las reservas del caso", remarcaron desde el MPA.