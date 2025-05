El Ogro Fabbiani reaccionó ante el pedido de trabajo para Julio Zamora: "Me encantó la idea"

"Ahora lo único que estoy buscando es trabajo. No le pido nada a nadie, lo único que quiero es eso". La frase de Julio Alberto Zamora retumbó con intensidad en el mundo del fútbol. Y no sorprendieron las muestras de cariño y respeto, no sólo de hinchas de Newell's sino particularmente de Central. El respeto hacia el Negro es notable porque, como dijo en la entrevista con La Capital: "Nunca necesité hablar mal de Central para ganarme al hincha de Newell's". Ahora las redes hicieron lo suyo y muchos buscan la manera de darle una mano y hasta el Ogro Cristian Fabbiani reconoció que "es buena idea" hacer algo para ayudarlo.