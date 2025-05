Las memorias de Jorge Broun, que se metió entre los 15 jugadores con más presencias en Central

Respecto a su debut de aquel 9 de abril de 2006, cuando Central perdió 2 a 0 frente a Banfield de visitante por la fecha 14 del Clausura de ese año, expresó: “Lo que recuerdo es que yo no sabía que iba a atajar. Ya estaba contento con ir al banco. Estaban lesionados el Rifle Castellano y Juan Marcelo Ojeda. Pero en un principio el titular iba a ser Cristian Alvarez, pero lo terminaron preservando para la Copa Libertadores y atajé yo con el dorsal número 3, que no es común para un arquero. Ese mismo día me llama Astrada a la habitación y me dice que iba de titular. No había celulares, así que bajé a un locutorio para avisarle a la familia”.

Los mejores partidos y las mejores atajadas de Jorge Broun

En cuanto a sus mejores partidos, sin contar los que se definieron por penales como Racing y River en 2023 cuando los canallas fueron campeones, no dudó en poner en el mismo nivel a dos cotejos trascendentes en la historia de Central: “Me quedo con las actuaciones que tuve en la promoción ante Belgrano en Córdoba en 2009, porque dimos un gran paso para conservar la categoría, y la final ante Platense, por lo que significó mantener el cero en el arco. El torneo en que conseguimos título tuve muy buenas intervenciones cuando le ganamos 2 a 0 a Talleres en el Gigante, donde también atajé un penal”.

Además, eligió sus tres mejores atajadas en Central: “Una pelota que le saqué al Mudo Vázquez al ángulo en ese primer partido de la promoción con Belgrano, la que tuve contra Zalazar de Platense cuando salimos campeones en Santiago del Estero, y me gustó mucho porque era muy difícil una que le tapé a Salomón Rondón en el primer tiempo en Arroyito ante River cuando empatamos 3 a 3 en 2023”.

El actual arquero de Central sabe que el del arquero es el puesto más ingrato. Por lo cual cuando se le preguntó por sus peores partidos en la valla auriazul o algunos goles que le hicieron, no tiró la pelota afuera y respondió con buena memoria: “Hay partidos que te quedan en la memoria para mal, pero son parte del fútbol. Uno fue cuando empatamos 2 a 2 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn en Rosario, en la B Nacional en 2011/12 cuando estaba Juan Pizzi como DT. Y el otro cuando perdimos en 2022 por 4 a 3 ante Racing en Avellaneda, que íbamos ganando 3 a 1”.

Sobre los goles infantiles que le hicieron recordó el que le hizo en 2008 Mauro Boselli de Estudiantes desde la mitad de la cancha luego de un gol del Kily González, en lo que fue su tercer partido en primera; el que en 2023 le mete Javier Báez de Independiente de taco donde salió mal en un córner, porque lo encandiló la luz; y el último de Maravilla Martínez de Racing a fines del año pasado cuando ya estaba Ariel Holan.

Los 15 futbolistas que más jugaron en Central

La lista de los 15 futbolistas que más partidos disputaron con la camiseta de Central en toda su historia se compone de José Jorge González (521 partidos), Alfredo Fogel (423), Omar Palma (390), Aurelio Pascuttini (366), Paulo Ferrari (364), Carlos Aimar (334), Ramón Bóveda (330), Edgardo Bauza (322), Aldo Poy (311), Edgardo Andrada (284), Marco Ruben (282), Juan Carlos Ghielmetti (275), Jorge García (271), Adelqui Cornaglia (269) y Jorge Broun (257).

Quiere decir que con 28 partidos más, el actual arquero de Central superará la línea del Gato Andrada. Por lo cual además de transformarse en el arquero con más presencias en la institución, ingresará entre los diez futbolistas que más veces lucieron la piel auriazul.

Los números del arquero canalla

Broun tiene 38 años (26/5/1986) y es el arquero más longevo en jugar en la primera canalla. Los 257 partidos en Central los jugó como titular. Cuenta con 95 triunfos, 90 derrotas y 72 empates. Le hicieron 278 goles y en 82 cotejos mantuvo la valla invicta.

Tiene una efectividad muy distinta atajando penales, teniendo en cuenta los que le patean durante el tiempo reglamentario comparándolos con las definiciones por penales.

Dentro de los 90’ cuenta con una efectividad del 12 %. Le patearon 25 penales, de los cuales 22 de ellos culminaron en el fondo de la red y 3 de ellos fueron atajados.

Pero en las definiciones ese número trepa al 50 % de efectividad, ya que sobre los 18 penales que le patearon, solo le hicieron 9, atajó 7 y dos fueron desviados.

El 23/10/09 ante Independiente (L) 1 a 0 se transformó en el primer arquero canalla en hacer un gol.