Las armas secretas de Ariel Holan para dar la vuelta olímpica con Central en el Apertura 2025

Ariel Holan tiene un plus respecto a otros rivales para salir campeón con Central que es la cantidad de goles anotados por jugadores que ingresan desde el banco

Una de las ventajas que tiene el Central de Ariel Holan respecto a otros rivales que están peleando con los canallas el cetro del torneo Apertura 2025, es la cantidad de goles que hicieron los futbolistas que no fueron parte del once inicial. De hecho, los auriazules anotaron seis goles en este campeonato con jugadores que no fueron titulares