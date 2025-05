Franco Colapinto las pasó todas el sábado, fue penalizado un puesto pero siente que dio un paso adelante

Se escucharon los audios y Colapinto interpretó que estaba habilitado para salir, por eso luego encabezó la fila india.

Los comisarios deportivos determinaron que el error fue involuntario, pero que igual le correspondía una sanción deportiva. En este caso, la mínima, de un puesto. Por eso en vez de salir 15º lo hará en el 16º cajón, y Liam Lawson, el primer eliminado en la Q1 lo hará adelante suyo.

"Una infracción similar en circunstancias diferentes podría conllevar una penalización deportiva más severa en el futuro", advirtieron los comisarios para una próxima vez.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1923750325174808701&partner=&hide_thread=false Franco Colapinto suffers a big off as he makes his Formula 1 qualifying return #F1 #ImolaGP pic.twitter.com/sAEc1kGrcj — Formula 1 (@F1) May 17, 2025

Franco Colapinto vio las cosas positivas

El piloto argentino obviamente no obvió el impacto de chocar en su primera clasificación, pero se centró en las cuestiones positivas, como el mejor entendimiento del auto, con apenas dos días de trabajo en el Alpine.

"Se ve muy mal, pero no es tan malo como parece, en cuanto a cómo me adapté al coche", dijo Colapinto a los medios internacionales. "Estoy bastante contento y mucho más cómodo en el asiento que el viernes. Así es como me siento".

Y refiriéndose a su relación con el equipo, el argentino expresó: "Es duro, por supuesto. Claro que no es lo que querés, sobre todo en tu primera clasificación. Pero creo que me han apoyado mucho. Disfruté mucho trabajando con el equipo. Y estamos presionando en la misma dirección. Estoy aprendiendo a manejar el coche en cada vuelta. Así que creo que todavía tengo mucho que aprender".

"Es complicado empezar de cero. Voy como seis carreras por detrás de los demás, pero en general creo que me he ido acostumbrando al coche, a los neumáticos, a la puesta a punto", agregó Colapinto.

La explicación del accidente en la Q1

En relación con el accidente en sí, Colapinto expresó que "en la clasificación fue probablemente la primera vez que realmente llegué al límite. Siempre iba un poco por debajo y a veces es muy fácil pasarse de esa ventana. Estaba forzando un poco más los límites. Hoy en día, los márgenes en la clasificación son muy ajustados, e intenté usar más los pianos. Y fue demasiado",

"Hay mucho trabajo en el garaje esta noche", lamentó Franco. "Así que lo siento mucho por el equipo; no es genial empezar así. Pero en general me he sentido más cómodo con el coche. Un poco más conectado después de las sesiones y de dar vueltas. Así que, aunque es duro lo que pasó, estoy seguro de que volveremos más fuertes", cerró.