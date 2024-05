Joaquín Blanco: "El domingo fue de película, entré y convertí el gol del charrúa "

Joaquín Blanco se llevó todas las felicitaciones por el gol del triunfo en General Rodríguez en el gran éxito que Central Córdoba obtuvo en el final del partido ante Muñiz por 3 a 2, donde el charrúa pudo lograr la primera victoria en condición de visitante y de yapa el equipo comandado por Daniel Teglia quedó en la quinta posición en el torneo de la Primera C. Y después de haber vivido una tarde inolvidable en el Ricardo Puga, el delantero se refirió al éxito del matador fuera del Gabino y de su segunda vez vistiendo la camiseta de Tablada.

“Es una alegría enorme para mi y para mi familia. Lo del domingo fue de película, entrar en un partido muy parejo con un resultado incierto donde estaba para cualquiera de los dos, pero el destino hizo que después de tocar la primera pelota, tras una perfecta habilitación de Gonzalo Atardo, termine convirtiendo el gol del triunfo y el primero en Central Córdoba. Cuando vi que la pelota ingresó al arco salí corriendo a festejarlo con mis compañeros y familiares que estaban en la cancha. No voy a olvidarme nunca de ese momento”, sostuvo Joaquín Blanco, autor del gol del triunfo charrúa.

Blanco con sus 18 años se sumó en febrero a la entidad de barrio Tablada y lucha por ganarse un lugar en el plantel del matador. “Vengo de haber jugado los dos últimos años en la inferiores de Huracán donde disputé varios partidos en la reserva. Por medio de Maximiliano Bauza (gerenciador charrúa) llegué a probar suerte en Córdoba. El grupo de jugadores me recibió de la mejor manera y eso me hizo sentir muy cómodo”, contó.

El apellido Blanco es muy reconocido en el fútbol de ascenso ya que su padre (Iván) tiene pasado exitoso en Alem, Midland y Atlas. “Vengo de una familia futbolera con un apellido que hizo historia en el ascenso de Buenos Aires. Sigo los pasos de mi viejo. Con mi corta edad pude formar parte de las inferiores de All Boys, Ferro, River, Boca y Huracán”, dijo Blanco.

El joven recordó el apoyo de sus seres queridos: “Siempre conté con la compañía y el apoyo de mi familia. En el fútbol no es todo color de rosa. Pasé por muchos momentos complicados pero siempre pude salir adelante con sacrificio y humildad. Es muy importante para mi la madurez como jugador de fútbol y también en la vida. Le agradezco a mi vieja, a mi hermana también por el apoyo y el esfuerzo que conlleva esta profesión”.

Blanco le agradeció a la entidad charrúa: “Estoy contento en Córdoba, desde los utileros, cuerpo técnico y compañeros me ayudan a crecer. No me quiero olvidar de Agustín Kubar, mi representante, quién habló con Maxi Bauza para llegar a Córdoba”, finalizó.