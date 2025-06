Ignoró a los jugadores de River y ahora lo justificó: qué dijo el capitán de Urawa sobre su extraño gesto

La victoria de River frente al Urawa Red Diamonds de Japón en el Mundial de Clubes dejó muchos temas para el análisis, desde el rendimiento del equipo millonario hasta la seria lesión de Sebastián Driussi y otros más. El delantero no podrá volver a jugar en el certamen.

Cuando los equipos ingresaron a la cancha, los jugadores del equipo japonés comenzaron a desfilar delante de sus colegas de River para saludarlos, como es costumbre. Pero uno de ellos no lo hizo y eso dejó perplejos a los futbolistas del Millonario.

El gesto de Marius Høibråten

El futbolista noruego no saludó ni miró a los jugadores de Gallardo, y Montiel y Pezzela no pudieron disimular su sorpresa y disgusto por ese gesto.

Como la escena fue advertida por el periodismo y multiplicada a nivel global, el futbolista noruego del Urawa tuvo que salir a explicar por qué había hecho lo que hizo. Y para eso hizo un descargo en su cuenta de Instagram, donde intentó aclarar lo ocurrido.

Curiosamente, el mensaje publicado tanto en la historia como en un posteo está en castellano, aparentemente un intento del futbolista por enviar un gesto a los destinatarios de la publicación.

El mensaje del capitán del Urawa

En Instagram, Høibråten escribió un mensaje dirigido "a la hinchada de River" en el que expresó: "A la hinchada de River Plate. Olvidé hacer el apretón de manos porque la configuración era nueva. Estaba confundido y en mi zona y no entendía que se suponía que debíamos hacerlo. Por eso caminé sin hacer el apretón de manos. Parece que no me importas ni tú ni los jugadores. Esta nunca fue mi intención".

El noruego agregó: "Me disculpé con los jugadores en el vestuario después del partido y ahora me disculpo con ustedes. ¡Felicitaciones por la victoria! Todo lo mejor en los próximos juegos".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marius Høibraten (@mariushoibraten)

Antes de la publicación, muchos hinchas de River ingresaron al perfil de Instagram de Høibråten para hacerle saber su disconformidad con lo sucedido. Pero después de la publicación, el texto en castellano del capitán y defensor del Urawa cambió la actitud de los simpatizantes millonarios.

"Estas perdonado Rubio. Te esperamos en el monumental para comer unas hamburguesas", expresó un usuario, mientras que una cuenta partidaria manifestó: "Disculpas aceptadas, gracias por el mensaje en nuestro idioma".

Otra hincha de River se arrepintió por los insultos que había dejado en la cuenta del noruego. "Está bien, ahora borro mis comentarios. Estás perdonado", publicó tras conocer el mensaje del futbolista del equipo japonés.