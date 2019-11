Gio, de actor de reparto a rol protagónico en la selección

Giovani Lo Celso (23 años) afronta el complejo proceso de convertirse en un jugador “indispensable” de la selección argentina. No es una tarea sencilla, pero en este momento debe esforzarse al máximo para ganarse un lugar de privilegio en el actual proceso de Lionel Scaloni. Gio es un jugador de los que no abundan, ya que tiene un excelente manejo de pelota, además adquirió disciplina táctica en el retroceso y cuenta con el plus de que puede moverse como volante de salida, por los costados o bien como enganche. El último viernes el ex mediocampista de Central fue titular en el gran triunfo por 1 a 0 ante Brasil en Riad, la capital de Arabia Saudita. No hay ninguna duda de que es uno de los futbolistas que viene con el envión del marcado recambio que está promoviendo Scaloni.

En este contexto de remodelación total albiceleste, el crack rosarino tiene la gran chance de consolidarse definitivamente como pieza clave de una selección que el año que viene tendrá la dura misión de comenzar el largo camino de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Lo Celso frente a Brasil jugó de volante recostado por izquierda. Allí aportó disciplina táctica en un partido que fue muy friccionado y les dio una mano a Leandro Paredes y Rodrigo De Paul a la hora morder a los dinámicos volantes de la verdeamarelha. Y, además, Gio cumplió con lo mejor que sabe hacer. Que es poner la pelota bajo la suela, levantar la cabeza y darle el pase prolijo al compañero para que corra para adelante libre de obstáculos. Claro que el ex canalla debe asociarse más con Lionel Messi, ya que si los rosarinos se ensamblan en tres cuartos pueden generar una sociedad que le rompa los moldes a cualquier defensa contraria. A esto apunta el DT Lionel Scaloni.

Gio jugó 60 minutos en el clásico sudamericano y luego fue reemplazado por Marcos Acuña, un futbolista que hace un surco por la banda, pero que no tiene el panorama refinado ni exquisito del ex número diez auriazul. Mañana, a las 16.15, en Tel Aviv, la selección argentina enfrentará a Uruguay, en el último amistoso de la fecha Fifa del año. Y Scaloni aún no dio pistas del equipo que utilizará ante la celeste, aunque Gio ya aprovechó la oportunidad que tuvo frente al scratch y esto le renovó el crédito para lo que viene. Claro que si le toca jugar mañana frente a Uruguay deberá seguir consolidando su incidencia en el equipo.

Lo Celso arribó a la selección mayor y con Jorge Sampaoli tuvo un lugar en las convocatorias, pero no jugó ni siquiera un minuto en el pasado Mundial de Rusia, pese a que en los amistosos previos pintaba como titular inamovible. Ahora con Scaloni deberá erigirse como una pieza vital de la estructura del equipo y cuenta con la madurez y las condiciones para hacerlo.

Está a préstamo en el Tottenham Hotspur de Inglaterra, equipo en el que aún debe explotar, y su pase pertenece al Betis de España. Gio tiene el gran desafío de ser el socio de Messi en la nueva selección de Scaloni. Y si la dupla rosarina prende, Argentina tendrá fútbol y goles como necesitará el año que viene, cuando se terminarán los amistosos y arrancará el largo y empinado camino a Qatar 2022.