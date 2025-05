La historia del Avellino, el club que asciende cada vez que hay un cambio de Papa

Esta historia es para creer o reventar. Una que al Papa Francisco, futbolero de raza, le hubiera encantado oír como espectador. Hay que viajar hasta el sur de Italia, a la región de Campania, a la ciudad de Avellino . Allí, el club homónimo trascendió fronteras y cruzó el océano a través de la viralización de un dato que para propios es una divinidad y para extraños una maldición: cada vez que hay un nuevo Sumo Pontífice, el US Avellino 1912 asciende de categoría.

Esta saga de coincidencias fútbol-religiosas inesperadas comenzó en 1958. Pasaron seis Papas y otro hecho más inédito aún. La única vez que el Avellino ascendió a la Serie A, en 1978, murieron dos Sumos Pontífices ese mismo año, que fue denominado como “El año de los tres Papas”. Casi de ficción. La situación no dejó de repetirse hasta hoy.

Corría 1958. Avellino militaba en la Serie D, cuarta división del fútbol italiano. El equipo sureño lograba una enorme campaña y escribía una página dorada con el ascenso a la Serie C. El 9 de octubre de ese mismo año, el Papa Pío XII fallecía tras casi 20 años como guía de la Iglesia Católica.

Fue entonces que asume Juan XXIII, quien tuvo un corto pontificado que finalizó en 1963. Otra temporada trascendental para el Avellino, que lo hizo otra vez y volvió a ascender, nuevamente a la Serie C.

Giovanni Montini aparece en escena. Luego rebautizado como Pablo VI, su ciclo Papal se extendió por 15 años, hasta su muerte en 1978. Un año que sucedió de todo. No solo falleció Pablo VI, también su sucesor, Juan Pablo I, conocido como “el papa de los 33 días” por su breve estadía al frente de la iglesia. A la par, el Avellino vivía el momento más importante de su historia: el ascenso a la Serie A, a lo más alto del fútbol italiano.

Juan Pablo II fue el siguiente en la serie de eventos extraordinarios. Con la partida de Karol Wojtyla tras 27 años en el Vaticano, el Biancoverdi sumó otro párrafo al historial de ascensos. El 18 de junio de 2005 venció al poderoso Napoli 2-1 en la final de los playoffs y subió a la Serie B. Otra más para el cuaderno.

Llegaba 2013. Benedicto XVI se convertía en el primer sumo pontífice en renunciar al cargo en más de seis siglos. No hay que ser un sabio para saber qué más sucedió ese año. Sí, el Avellino volvió a ascender. Ahora a la Serie B.

La última coincidencia fue este 2025. El 19 de abril, dos días antes de la muerte del Papa Francisco, el Avellino selló el ascenso otra vez a la Serie B, a posteriori de vencer 2-1 al Sorrento Calcio, ganando así su grupo a falta de una fecha.

Presagios, coincidencias, casualidades, destino, divinidades o maldiciones, cada hincha de “los lupis” (los lobos) ostenta su propia teoría. Porque la razón no tiene dueño.

Manuel Llano Avellino.jpg El ex-Newell's Manuel Llano.

Manuel Llano, el ex-Newell’s parte del último ascenso de Avellino

Los argentinos están en todos lados. Revisando planteles y fichas del Avellino que logró el reciente ascenso, figuraba el nombre de un viejo conocido: el ex lateral rojinegro Manuel Llano.

Actualmente en el Casertana italiano, el defensor de 25 años ya acumula dos temporadas en el Viejo Continente y fue parte del plantel del Avellino que logró el reciente ascenso a la Serie B. Disputó 10 encuentros, 8 por liga y 2 por copas. Firmó planilla por última vez el 13 de enero pasado, en el 1-1 ante Cerignola.

—¿Qué recordás de tu paso por el Avellino y cómo se vive el fútbol ahí?

—Avellino es una ciudad chica, de unos 50 mil habitantes. Está en la región de Campania, que se asemeja mucho a cómo se vive en Argentina. Primero viene el fútbol y después todo lo demás. El Avellino es un club con mucha historia. Por acá pasaron varios argentinos, ahora me acuerdo de Luis Alfageme que jugó en Boca y Ramón Díaz, que si no me equivoco fue la venta más cara del Avellino. Tiene muchos hinchas y se caracteriza por pelear todos los torneos, con equipos muy competitivos. Se lo tiene muy merecido al ascenso, estoy seguro que el próximo campeonato va a apuntar al ascenso a la Serie A.

—¿Estabas al tanto de la curiosidad de los ascensos del Avellino cada vez que hay un cambio de Papa?

—Hace un año y medio que estoy en Italia y varias veces escuché esta relación entre los ascensos del Avellino y los Papas. Lamentablemente no tuve la suerte de estar con la delegación cuando lo fueron a visitar a Francisco.