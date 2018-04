"Gallardo es exigente con él mismo y superexigente con el resto"

El "fenómeno Gallardo" hizo su aparición en el fútbol argentino y, con él, la consolidación de un cuerpo técnico exitoso que tiene, obviamente, como cara visible a ese hábil volante ofensivo, pero que cuenta con un grupo de trabajo importante detrás suyo. Uno de esos tantos colaboradores con los que cuenta es un conocedor del fútbol rosarino. El hombre en cuestión es Hernán Buján, de paso fugaz por Tiro Federal en la temporada en la que el Tigre de barrio Ludueña se dio el gusto de actuar en la máxima categoría. Quizá no muchos recuerden el paso del ex volante zurdo por tierras rosarinas. Es más, no son muchos los que tienen conocimiento de que es colaborador directo del Muñeco (junto a Matías Biscay). Ayer, en el corazón del Monumental, Buján aceptó el convite periodístico con Ovación, algo que no está acostumbrado a hacer ni siquiera con los medios más importantes de Buenos Aires. Es que la política del cuerpo técnico millonario es clara: sólo habla Gallardo. Pero la persona en cuestión hizo una excepción. Y en la charla, café de por medio en el bar contiguo al museo, en el que puede caminar "tranquilo porque la gente mucho no me conoce", habló de muchos temas, sin inmiscuirse, por supuesto, en cuestiones a las que sólo se refiere el Muñeco.

¿Hay gente del fútbol que no sabe que sos parte del cuerpo técnico de River?

Mirá, en los cuatro años que llevamos acá en River, más el año que estuvimos en Nacional (de Uruguay), siempre tuvimos más que una manera de trabajar una forma de manejarnos fuera de la cancha. Sabemos que esto es una caja de resonancia muy grande, por eso tratamos de mantenernos aislados. No manejamos redes sociales ni nada que se le parezca, por eso todo lo que puede aparecer es por imágenes de entrenamientos pero no porque nos expresemos públicamente.

¿Y por qué ese bajo perfil, sobre todo en vos y en Matías Biscay?

Es un tema de comodidad. No entendemos las cosas de otra manera. Por supuesto nos manejamos con mucho respeto, sobre todo con la gente que cubre River. Es que nosotros hicimos inferiores acá y a muchos los conocemos desde hace tiempo. Elegimos manejarnos de esa forma y nos sentimos cómodos. Además River tiene mucha exposición y lejos está de parte de nosotros exponernos a una polémica que no necesitamos.

Dijiste "respeto". ¿Ese respeto que tienen hacia el otro sienten que les vuelve, por la forma en la que decís que se manejan?

Hay de todo. Está el periodista amigo o conocido que por ahí necesita alguna información, el amigo del jugador, del técnico o de cualquier otro, pero esa relación de respeto es con aquellos que lo entienden bien. Con muchos podemos hablar en el lobby de un hotel, en un aeropuerto, pero las cuestiones laborales son aparte.

Durante tu época de jugador ¿siempre tuviste en claro que ibas a seguir relacionado al mundo del fútbol?

En claro no lo tuve nunca porque mientras jugás, creés que eso te va a durar para siempre. Yo dejé de jugar a los 35, cuando estaba en Unión, y de hecho lo decidí ese mismo semestre, previo a que Marcelo se fuera a Nacional.

¿Y cómo nació la idea de trabajar con el Muñeco?

No fue mientras jugábamos porque hubo una etapa de la vida en la que él estuvo muchos años afuera e incluso Biscay vivía en España. Creo que un par de años antes de que yo dejara de jugar, Marcelo ya algo había expresado, que le gustaría hacer con nosotros algo relacionado con el fútbol. Por ahí no el tema de la dirección técnica, pero sí que quería hacer algo con amigos. Ese fue el primer avance. Después se armó todo cuando le ofrecieron Nacional.

Pero más allá de la amistad, ¿Gallardo debe haber visto en vos algo de capacidad también?

Puede ser. Lo que pasa que Marcelo es, primero, muy exigente con él mismo, y a partir de ahí, cuando mira para los costados, con los demás es superexigente. Nosotros sabemos que tenemos una relación de confianza y amistad, algo que no en muchos cuerpos técnicos pasa porque muchas veces lo que hay son relaciones laborales. La confianza que podamos tener sin dudas que es un plus, pero Marcelo es un tipo que separa muy bien los roles. Es muy exigente con él, pero también con los demás.

¿Cómo es un día de laburo tuyo?

Manejamos horarios muy extensos. Estamos en el lugar donde nacimos futbolísticamente, en el que nos sentimos cómodos y con el que tenemos un sentido de pertenencia. Imaginate que los utileros y los médicos son los mismos que cuando estábamos en las inferiores, por eso es un lugar en el que te sentís cómodo y al que venís contento a laburar y no a esperar que termine el entrenamiento para irnos a casa. Llegamos a las 7 a Ezeiza, desayunamos, entrenamos, almorzamos y por la tarde está la etapa de planificación para el día siguiente. No nos vamos nunca antes de las 6 de la tarde. Y así todos los días.

No son sólo las tres o cuatro horas de entrenamiento diario.

No, ni loco. Pero aparte es algo que nos gusta. Mirá, cuando fuimos a Nacional lo hicimos los tres solos, sin nuestras familias, y ahí hasta