El Ogro Fabbiani prueba a Newell's en el cuadrangular de México

Ever Banega, uno de los jugadores de este Newell's del Ogro Fabbiani, que jugará este jueves en México ante Mazatlán.

El encuentro servirá para la reinauguración del estadio Luis “Pirata” Fuent e, que albergó durante muchas temporadas los partidos de un club que ya no existe: los Tiburones Rojos de Veracruz.

Los amistosos y el otro partido en México

El domingo, dependerá del resultado de esta noche, enfrentará al vencedor o al perdedor de Once Caldas de Colombia y Cruz Azul de México, que jugarán a continuación en el mismo escenario.

Hasta el momento, los rojinegros tuvieron pruebas a puertas cerradas en el complejo Jorge Griffa de Bella Vista ante rivales de menor envergadura. Aunque Central Córdoba, el líder de la C, lo venció. Mientras que goleó a Argentino y a Cremería de Carcarañá.

En esos encuentros se produjo el estreno del refuerzo más importante que llegó al equipo de Fabbiani: Darío Benedetto. Y en los dos últimos encuentros citados se despachó con un doblete, por lo que se supone que llegó afilado y dispuesto a ratificarlos ahora en este partido amistoso en México.

El once de Newell's que se presume

El plantel leproso empezaba su entrenamiento en Veracruz este miércoles por la noche, por lo que se desconoce cuál será la idea de Fabbiani para este partido. Pero algunas cosas parecen claras: pondrá lo mejor que tiene y en la formación titular podría aparecer Gaspar Iniguez, ahora sí oficializado como refuerzo leproso después de ponerse a punto durante varias meses en Bella Vista.

Y probablemente se permitan además más de los cinco cambios reglamentarios. No sería extraño que sumen minutos Thiago Gigena y alentino Acuña, dos de las jóvenes promesas rojinegras.

Por supuesto, el Pipa Benedetto estaría entre los once y sería el punta rojinegro, ya que Carlos González no viajó porque se lesionó y se prefirió no someterlo al periplo mexicano para que se recupere de la mejor manera.

Mientras que todo hace suponer que el arco lo ocupará el regresado Williams Barlasina, ya que Keylor Navas fue licenciado luego de su participación en la Copa de Oro de la Concacaf. De esta manera, tendrá su estreno en el arco leproso.

Mientras que habrá que ver si el primero que llegó al Parque, el volante central uruguayo Martín Fernández, tiene minutos porque hasta ahora en los ensayos nunca fue titular.

Más allá del carácter amistoso del cuadrangular, su organización y televisación (Disney+) hacen que cobre mucho más importancia para una buena medida. Seguramente el Ogro la aprovechará para tal fin e ir perfilando el Newell’s que deberá dar el salto en el Clausura.