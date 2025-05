El Ogro Fabbiani disimuló las grietas de Newell's, pero necesitará de caras nuevas para crecer

El equipo de Newell’s que disputó la primera mitad del año mostró grietas en todas las líneas. El Ogro Fabbiani se las ingenió para que no se noten tanto. Estuvo cerca de ingresar a la fase final del torneo Apertura de la Liga Profesional y pasó dos fases de la Copa Argentina, clasificando a los octavos de final.

La sensación es que el conjunto rojinegro alcanzó un tope de rendimiento. Por más dedicación y trabajo de los jugadores y el cuerpo técnico que encabeza Cristian Fabbiani, no le alcanzará para competir con argumentos sólidos tanto en el Clausura de la Liga Profesional como en la Copa Argentina, en la que espera conocer si el rival será Boca o Atlético Tucumán.

Newell's negociará préstamos

Este último mercado de pases requerirá una gran agudeza, por parte de la comisión directiva, en la elección de futbolistas, para fallar lo menos posible, teniendo además la dificultad de que deberán gestionarse la llegada de futbolistas a préstamo.

No hay margen para errar. Es que entre jugadores que no se terminaron de consolidar y suplentes que no fueron una solución, Fabbiani debió hacer malabares para que el equipo funcione.

Consecuencia de los desaciertos del anterior mercado de pases. La muestra cabal fue lo sucedido con el puesto de volante central. No se trajo ninguno, Juan Ignacio Méndez nunca se afirmó y terminó jugando Tomás Jacob, que no lo hacía en esa posición desde las divisiones inferiores.

El primero que llegó fue Gaspar Iñíguez

El entrenador comprendió esta dificultad desde un primer momento y apenas asumió en Newell’s convocó a Gaspar Iñíguez para que entrene en Bella Vista, pensando en sumarlo a partir de esta mitad de año. El mediocampista de 31 años, que estuvo en Laferrere en 2024, tuvo una dura rutina y “bajó 15 kilos”, según dijo el entrenador.

Más allá de que todavía no es oficial, es posible decir que se trata de la primera cara nueva.

image - 2025-05-26T200151.643.png El volante central Gaspar Iñíguez entrena en Bella Vista desde fines de febrero.

El mediocampista ya es parte del club. Por caso, el jueves estuvo en la platea del estadio de San Nicolás observando a Newell’s ante Defensa por la Copa Argentina.

La probable partida de Mateo Silvetti, a partir de su compra por parte de un grupo inversor, le demandará al club contratar un extremo. Incluso se menciona que pueden ser dos.

El delantero que tiene chance de llegar es el chileno Cristian Zavala, de 25 años, desde 2022 en Colo Colo. Si se concreta, será a partir de un préstamo, con opción de compra.

Zavala jugó cinco partidos en el año. El último fue el sábado, en la victoria de Colo Colo contra Unión Española por 4 a 1, ingresando desde el banco.

Otro extremo que interesa es Benjamín Bosch, atacante zurdo de la reserva de Vélez. Tiene 19 años y jugó 4 partidos en la primera del conjunto de Liniers. Existe la chance de que arribe a préstamo, hasta diciembre de 2026, con una opción de compra y de repesca.

El Ogro Fabbiani vio a Milton Céliz

Fabbiani estuvo el sábado en cancha de Estudiantes de Caseros, mirando el partido entre Armenio y Riestra, su ex club y donde juega Milton Céliz, volante ofensivo o interno que no hay que descartar que esté en la mira del entrenador.

Newell’s también se ocupa de la contratación de un nueve. Entre los sondeados aparecen Darío Benedetto, con el pase en su poder, Elías Torres (Aldosivi), Mateo Coronel )Atlético Tucumán) y Tomás González (Estudiantes de Río Cuarto).

image - 2025-05-26T200438.762.png Darío Benedetto interrumpió el vínculo con Olimpia y tiene el pase en su poder.

Para el lateral derecho, el deseo es un exNewell’s, Luis Advíncula, aunque su representante planteó que en principio el peruano quiere quedarse en Boca. Dependerá de si la entidad de la Ribera decide prescindir del defensor.

En tanto, el zaguero costarricense Oscar Duarte es una opción para la defensa de Newell’s. Hace pocos días jugó su último partido en Saprissa, siendo expulsado por una infracción en la final del Clausura de Costa Rica.

La llegada de unos también implicará la salida de otros. Newell’s juega afuera de las canchas un partido en el que no puede equivocarse.