En vivo: Argentino derrota a Juventud Unida en el Olaeta en un partido clave para los salaítos

Argentino busca la primera victoria del ciclo Gerardo Martino ante Juventud Unida en el Olaeta, clave para el reducido de la Primera C

Argentino juega un partido muy importante para ir asegurando su lugar en el reducido por el segundo ascenso de la Primera C . Es en el Olaeta ante Juventud Unida . Además, los salaítos precisan el primer triunfo con Gerardo Martino como DT. Seguilo en La Capital.

La lista decía: 1) Keiber Roa Molina debe volver a ser el arquero seguro que no lo fue ante Centro Español 2) La defensa debe estar muy atenta con los pelotazos largos 3) Los volantes internos deben estar conectados tanto para cortar el circuito de juego de los visitantes ayudando al volante central como para empezar alguna acción ofensiva. 4) el reemplazante de Gonzalo Atardo, suspendido por dos fechas por insultar al juez, debe jugar al menos para un 6. 5) Los delanteros se deben amigar con el arco y no errar tanto como lo hicieron en el último cotejo contra los Gallegos.

Argentino asumió el protagonismo desde el minuto inicial, por lo cual Roa Molina no tuvo que intervenir y la defensa sobre todo los zagueros Zapata y Schmidt abortaron cualquier ataque visitante y no les tembló el pulso cuando tenían que revolearla.

El Sala pudo concretar el primer gol a los 3' tras una jugada colectiva que terminó con Theo Guiñazú definiendo por encima del arquero, pero su remate dio en el palo. Y a los 20 lo tuvo luego de un pase riquelmeano de Bracco a Dopazo, pero el delantero, quien hace un gran esfuerzo por ser el primer defensor del equipo, no definió bien. Hasta que a los 26' llegó el tanto de Diego Aguirre luego de un pase de Tanneur que le puso justicia al primer tiempo y se fueron al descanso con el triunfo parcial del Sala por 1 a 0.

Embed - #TORNEO PRIMERA C 2025 Masculino AFA - Argentino vs Juventud Unida - Fecha 20

>>Leer más: Hora de ganar para Argentino

Síntesis de Argentino y Juventud Unida

Argentino: Keiber Roa; Facundo Yess, Lucas Zapata, Alexis Schmidt y Yair Bohnhoff; Franco Tanneur; Diego Aguirre, Alejo Fernández, Lucas Bracco (55' Alan Maciel) y Theo Guiñazú; Tomás Dopazo. DT: Gerardo Martino. Suplentes: Gaston Fernández, Joaquín Valenzuela, Lucas Molina, Nelson Avalos, Ramiro Obregón y Luciano Fernández.

Juventud Unida: Agustín Burlón; Javier Alderete, Esteban Fernández, Maximiliano Paredes y Franco Suárez (ET Franco Cardozo); Juan Pereyra, Cristian Canan, Franco Zalazar (ET Juan Alvarez Morinigo) y Braian Maidana (ET ;Nahuel Aiuto); Axel Abad (60' Diego Cardozo) e Iván Santa Cruz. DT: Guillermo Visicone. Suplentes: Marcos Jara, Lucio Ortiz Wolfle, Tobías Barrientos, Lucas Modesto y Federico Coronel.

Gol: 26' Aguirre (A)

Arbitro: Jonathan Barrios

Estadio: José Martín Olaeta