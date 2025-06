El campeón menos pensado: Platense, la gran fiesta de los humildes y la desazón del poder

No es el paraíso ni la perfección, pero el fútbol argentino, el de los actuales campeones del mundo, es uno de los más competitivos y parejos del planeta. Porque en la mayoría de las ligas top, llámese Inglaterra, España, Italia, Alemania o Francia, casi siempre salen campeones los mismos y no hay sorpresas. Pero en esta liga criolla, como decía el gran Diego, “la pelota no se mancha”. Platense, uno de los equipos con menos presupuesto de la primera división, venció en la final a Huracán y se quedó con el título del torneo Apertura.